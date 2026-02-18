Le compararon con Pedri y firma con la Real Sociedad hasta 2029

Fran Fuentes 18 FEB 2026 - 08:27h.

Continúa el buen trabajo del club en Zubieta

Si algo ha cuidado bien la Real Sociedad a lo largo de su historia es el trabajo de cantera. En los últimos años han salido del fútbol base figuras que actualmente lideran el primer equipo txuri urdin. Especialmente en el centro del campo, donde jugadores de la talla de Xabi Alonso, Asier Illarramendi o Martín Zubimendi en su día, y Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Pablo Marín o el cedido Mikel Goti en la actualidad, han nutrido o nutren el primer equipo y lo ponen a jugar desde la sala de máquinas. Ahora, el club txuri urdin se asegura el futuro de uno de los jugadores con mejor trato de balón del filial, Mikel Rodríguez, al que comparaban con Pedri González, jugador del FC Barcelona. Firma hasta el 2029.

Así las cosas, el jugador del Sanse es uno de los nombres fundamentales de Jon Ansotegi. No en vano, los partidos que se ha perdido este curso han sido por sanción (ha cumplido ya dos ciclos de amonestaciones) o por alguna molestia puntual. Fuera de eso, el mediocentro ha tenido una participación preponderante en el filial txuri urdin, donde, además, ha sumado dos goles y dos asistencias en los 20 partidos que ha disputado.

Sobre su comparación con Pedri, fue Ibai Gómez, exjugador de Alavés y Athletic y entrenador del FC Andorra, quien le analizaba como uno de los grandes talentos a seguir en el filial txuri urdin, antes del partido de la primera vuelta entre ambos conjuntos: "En el Sanse tengo una debilidad, que se llama Mikel Rodríguez. Salvando las distancias, es un jugador muy del estilo de Pedri. Es un jugador que trabaja, pero aparte también da claridad y soluciones con el balón. Tiene llegada al área, da asistencias... hace mejores a sus compañeros", aseguraba.

La razón por la que Mikel Rodríguez aún no ha jugado con el primer equipo

Algún avispado podrá preguntarse: si tan bueno es, ¿por qué no está en el primer equipo? ¿O por qué no ha jugado ni un solo minuto con los mayores en lo que va de temporada? La cuestión tiene fácil respuesta. Y es que la Real Federación Española de Fútbol estableció que, si un jugador mayor de 23 años con ficha de un equipo filial participa con el primer equipo, no puede volver a jugar con el filial. Por esta razón, ni con Sergio Francisco ni con Pellegrino Matarazzo ha sumado ni siquiera una convocatoria.

Del mismo modo, la elevada competencia en la posición, donde el pasado verano se firmó a Carlos Soler y Yangel Herrera, y donde ya estaban Jon Gorrotxategi, Brais Méndez, Beñat Turrientes, Pablo Marín, Luka Sucic e incluso Arsen Zakharyan, han propiciado que el jugador no tenga hueco en el primer equipo... al menos por este curso. El que viene, ya con los 24 y cuando se concrete alguna salida que pueda estimarse, veremos.