Ángel Cotán 18 FEB 2026 - 11:54h.

El zaguero, que puede actuar de pivote, se ejercitó en varias ocasiones bajo las órdenes del Cholo

El Atlético acuerda un trato de leyenda con Giménez que provoca un movimiento de Mateu Alemany

Compartir







MadridEl miércoles amanece con la resaca del triunfo europeo del Real Madrid ante el Benfica y el respaldo hacia Vinicius ante los supuestos insultos racistas recibidos por parte de un compañero de profesión. Aunque más allá del primer equipo y su papel en la Champions League, otra noticia merengue cobra relevancia por estar directamente relacionada con el Atlético de Madrid. El club blanco se ha hecho con los servicios de una perla colchonera.

La parcela deportiva merengue también tiene el objetivo de reforzar La Fábrica para nutrir de talento a las categorías inferiores, aunque siempre con el primer equipo en mente. Esta mañana se ha confirmado un movimiento que venía cocinándose desde hace meses y que responde al nombre de Aimar García.

Desde el pasado mes de octubre, el Madrid tenía en su radar a este activo de la cantera del Atlético de Madrid, que ya incluso se había ejercitado bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone en alguna que otra ocasión. Un interés que se ha materializado, tal y como ha avanzado el Diario AS.

Quién es Aimar García, la perla colchonera que ata el Real Madrid

Este futbolista madrileño de escasos 18 años milita en el Atlético de Madrid C. Su gran envergadura, pues supera el 1.92 metros, le convierte en un muro defensivo que domina a la perfección el juego aéreo. Aunque tiende a ejercer como defensa central, Aimar García también puede ocupar posiciones más adelantadas como la de pivote.

Con contrato en el Atlético hasta el próximo mes de junio, el Madrid se ha movido rápido por este prometedor zaguero, y según informa la citada fuente, Mateu Alemany ya ha recibido notificación desde el club blanco de la intención de firmar al canterano rojiblanco.

Aunque no oficializado, el fichaje de Aimar García por el Madrid está atado. Este caso se suma a los ya vividos una vez roto el pacto de caballeros que guardaban ambas entidades. El joven futbolista cuenta con el visto bueno de Álvaro Arbeloa, quien le tenía controlado en categorías inferiores.