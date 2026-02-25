David Torres 25 FEB 2026 - 10:13h.

Mario Kempes ha hablado en ElDesmarque sobre el asunto de Vinicius y Prestianni

Mario Kempes cree que Julián Álvarez le vendría bien irse al Barça: "Necesita cambiar de aires"

Compartir







En el mundo del fútbol se ha hablado mucho en los últimos días del incidente que sucedió en el partido de Champions del Benfica y el Real Madrid. Vinicius denunció que Prestianni le dijo "mono" en pleno partido. Este asunto está siendo investigado por la UEFA, pero de momento ha sido sancionado con un partido y no estará en el Bernabéu. Mario Alberto Kempes, leyenda del fútbol argentino, ha hablado en ElDesmarque y le hemos preguntado por ello.

En clave Champions ha sido ahora noticia un compatriota suyo, Prestianni, que ha sido sancionado por un posible incidente racista pero sin haber pruebas. ¿Qué opina?

PUEDE INTERESARTE Prestianni se disculpa con sus compañeros por el incidente contra el Madrid, pero niega el insulto racista a Vinicius

Se ha suspendido, no se ha dado un veredicto. Vamos a ver si consiguen alguna cámara oculta que esté metido dentro de la camiseta de Prestianni para ver que lo que le dijo... Porque acá el único que lo escuchó fue el agraviado, según él. Los demás no escucharon nada. Así que no sé lo que va a pasar. Son cosas que uno ya no se puede meter porque son son temas calentitos, que hay mucha gente que cuando uno habla en seguida se queman...

Le preguntaba más bien no por el hecho racista en sí, sino porque haya sido apartado sin haber previas

Por eso te decía, que cualquiera puede decir cualquier cosa de alguien que tiene al frente y dejar a otro equipo con 10 y puede armar un alboroto. Y si quien lo dice inteligente y se tapa la boca con la camiseta y no con la mano, puede haber 50 cámaras y nadie va a saber nada.

PUEDE INTERESARTE Vincent Kompany para su rueda de prensa 12 minutos para defender a Vinicius y criticar a Mourinho tras el episodio racista

Hablamos del Atlético, del Barça y del Madrid ¿Qué le parece la llegada a Europa de Mastantuono?

Bueno, la verdad es que había mucho entusiasmo por verlo. Creo que las cosas que está haciendo no son malas ni mucho menos, son bastante buenas tirando para para arriba, pero en Argentina era diferente, podía demostrar un poco más de personalidad, pedía más la pelota, se atrevía a gambetear, le pegaba de afuera el área era un jugador como el que es hoy pero más atrevido. Lo que pasa es que ahora en el Real Madrid tiene figuras mundiales, no es que en River no tuviera buenos jugadores, pero a nivel de de club de de jugadores o de compañeros son totalmente diferentes Hay cuatro o cinco pesos pesados o más en el Real Madrid y eso hace que a lo mejor todo lo atrevido que era en River. Le veo un poquito tímido.

¿Qué le falta para explotar?

Si él agarra confianza, el técnico le tiene confianza y lo sigue poniendo es porque le ve que en algún momento va a explotar y yo espero que también.