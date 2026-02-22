Basilio García 22 FEB 2026 - 12:48h.

El Getafe aventaja al Sevilla en tres puntos en la tabla clasificatoria

Sorpresa en la convocatoria del Getafe CF para medirse al Sevilla

Alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este domingo al Getafe CF y al Sevilla FC en el Coliseum ya tiene a sus protagonistas, o al menos a los que saldrán de inicio en un duelo que comienza a librarse a las 14.00 horas en el Coliseum.

Se trata de una batalla entre dos equipos que llevan el fútbol hacia la intensidad, con José Bordalás y Matías Almeyda como grandes artífices. El argentino, que ha sido defendido en rueda de prensa por su homólogo azulón, cumplirá su primer partido de sanción tras su expulsión el pasado fin de semana ante el Deportivo Alavés.

El once confirmado del Getafe

El conjunto azulón repite el once que la pasada semana venció al Villarreal, en uno de los mejores partidos de su temporada. No ha hecho variación alguna el entrenador alicantino.

José Bordalás sale con: David Soria, Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abqar, Romero, Iglesias; Djené, Luis Milla, Arambarri; Satriano y Vázquez.

La alineación titular del Sevilla

Almeyda tiene a cinco jugadores apercibidos de sanción por cuatro amarillas: los defensas José Ángel Carmona, César Azpilicueta, el chileno Gabriel Suazo y el francés Tanguy Nianzou, y el medio galo Lucien Agoumé. Si ven la tarjeta, se perderán el derbi ante el Real Betis del próximo domingo.

Sigue sin poder contar por distintas dolencias con los centrales Castrín y el brasileño Marcao, el extremo suizo Rubén Vargas y el lateral canterano Oso. Adnan Januzaj, por su parte, regresa a una lista en la que tampoco están los sancionados Juanlu y Joan Jordán.

Así las cosas, solo hace un cambio Almeyda con respecto al once que jugó ante el Alavés. El sancionado Juanlu es suplido por Batista Mendy, que reforzará así el centro del campo.

El Sevilla FC sale con: Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Mendy, Sow, Maupay y Akor.