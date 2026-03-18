El precio de la camisa de Pep Guardiola que generó todo tipo de memes en redes

Saray Calzada 18 MAR 2026 - 11:59h.

La camisa ha generado muchos comentarios en redes

La superstición de Pep Guardiola que repetirá ante el Real Madrid

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Pep Guardiola es uno de esos entrenadores que no pasan desapercibido por muchos motivos. Sus palabras, sus gestos y también sus looks son comentados. En el partido de vuelta contra el Real Madrid en los octavos de la Champions decidió ponerse una camisa que ha generado todo tipo de comentarios. El interés de las redes por ella ha llevado a algunos curiosos a querer descubrir cuánto cuesta.

Pues bien, el entrenador del City se puso una prenda de 290 euros que la puedes encontrar en la web de 'Our Legacy'. "Estilo: Informal. Cuello: Francés. Hombros: Holgado. Cierre: Con botones. Bajo: Con dobladillo curvado. Mangas: Camisas de manga larga. Materiales: Algodón. Patrón: Cuadros", describe la marca.

El estilo y la elección no pasó desapercibido durante el partido y en redes se produjeron comentarios de todo tipo.

Pep Guardiola y su bestia negra

Más allá de lo anecdótico, Pep de nuevo ve como su bestia negra en Champions les gana. En el partido de ida, el Real Madrid cosechó una gran ventaja y en la vuelta, antes del minuto 20 estaban con uno menos, algo que alejó más si cabe las opciones de remontada del Manchester City.

"Diez contra nueve, con 4-0 para ellos, era imposible. El futuro es brillante, tenemos nuevos jugadores, y el deporte son retos. Felicito al Madrid. No hemos jugado once contra once para ver cómo iba la cosa. Felicito al Madrid, el partido de ida ha definido la eliminatoria, me hubiese gustado jugar once contra once. Muchos juegan la Champions por primera vez, muchos. Los primeros minutos, allí y aquí, jugamos bien. Lo hemos intentado y hemos estado ahí. No sé qué hubiese pasado once contra once. Igual hubiésemos perdido igual, pero no lo sabremos", dijo en sala de prensa sobre la eliminatoria.

Ahora se habla mucho de su futuro y de si renovará con el City. Le preguntaban por el equipo joven que le espera si continúa. Tenemos muchas cosas que generar, hay jóvenes con talento. No somos un equipo completo aún, lo hemos sido en el pasado, en todos los aspectos, y ahora no lo somos. Quedan partidos, vamos a preparar buenas decisiones para esos partidos, y volveremos a la Champions. Soy parte de eso, si digo que volveremos es que soy parte de eso. ¿Por qué todo el mundo quiere encontrarme la salida? Tengo contrato. Me encantaría que este club tuviese el listón del Madrid, que si no se gana la Champions es un fracaso. Pero puede que lleguemos ahí…".