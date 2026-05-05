Celia Pérez 05 MAY 2026 - 08:49h.

El cuadro txuri urdin sigue sin ganar tras la final de Copa

Oyarzabal y la adulteración de la competición tras el Sevilla-Real Sociedad: "No le doy la más mínima importancia"

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La Real Sociedad cayó anoche en el Sánchez-Pizjuán en un duelo marcado por el tanto de Alexis Sánchez y que dejó muy señalado al cuadro txuri urdin. Con nada en juego, el equipo de Pellegrino Matarazzo adoleció de actitud y sucumbió sin apenas ofrecer peligro. Sobre todo ello ha hablado Joseba Larrañaga en El Partidazo de Cope, donde ha señalado duramente a la plantilla y al partido que realizaron ante el Sevilla.

"Han jugado nueve de los once de la final. Con lo cual ya sé que tienes el estómago lleno y que es una temporada histórica para la Real, pero no puedes salir a un estadio de fútbol así jugando con lo que se juega la gente", comenzó señalando.

"El primer mosqueado era Matarrazo, que ha sido muy autocrítico. Después de los comentarios que ha hecho, ha hablado muy mal de su equipo y con razón además. El último cuarto de hora no lo he visto, me he pasado al Everton-Manchester City porque ya sabía que no iba a pasar nada en el partido de la Real Sociedad", añadió.

Y es que el propio Matarazzo no tuvo problemas en reconocer que el Sevilla mereció ganar por la intensidad que le imprimió al partido desde el inicio. Se notó la necesidad de los de Luis García Plaza y eso se tradujo en una victoria vital para los locales y en un nuevo resultado adverso para la Real Sociedad, que no conoce la victoria desde que se proclamara campeón de la Copa del Rey.

"No estamos contentos con la puesta en escena, sobre todo en la primera parte. Desde el principio se podía palpar que ellos querían y lo buscaban más. No tomamos buenas decisiones en la construcción del juego. En la segunda parte el gol llegó pronto y tuvimos dificultades para crear ocasiones. No hemos jugado lo suficientemente bien para ganar", apuntó el técnico tras el partido.