Redacción ElDesmarque Madrid, 04 MAR 2026 - 12:56h.

Los dos jugadores del Atlético de Madrid respondieron las preguntas de sus fans en una entrevista para las redes sociales del club

El Atlético sobrevive en Barcelona y jugará la final de la Copa del Rey

Los jugadores del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone y Marc Pubill, realizaron una divertida entrevista para las redes sociales del club rojiblanco el día antes de que se disputara la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona, que acabaría 3-0 a favor de los culés pero con el equipo madrileño pasando a la final. Los colchoneros, con motivo del Año Nuevo chino, respondieron las preguntas que sus fans le hicieron a la CM del Atleti mientras ella iba traduciendo las respuestas al chino. Tanto Giuliano como Pubill, se animaron a intentar hablar el idioma del país asiático.

"Si acabamos en una isla desierta, ¿con qué tres compañeros del equipo sobreviviríais?" preguntaba la community manager a los dos jugadores. Giuliano respondió que Marcos Llorente, por ser el más natural, el propio Pubill, por si tiene que pelearse con un tigre y Antoine Griezmann, por ser el más veterano. El central también se llevaría a su compañero de entrevista, Giuliano y a Koke, para liderarles como capitán del equipo. Ambos coincidían que a los que no se llevarían a esa isla serían a Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

Los seguidores rojiblancos también preguntaron a Giuliano con que compañero de banda se entiende mejor y el argentino no dudó. "No es que me sienta más cómodo jugando, pero si que tengo más relación personal con Marcos Llorente" contestó el atacante rojiblanco. "Qué os gusta más, ¿asistir o marcar?" El argentino eligió asistir porque "así dos personas están contentas". Pubill, entre risas, dijo que marcar. "Con cualquiera de las dos me conformo. Si pudiera meter una de vez en cuando" se lamentaba el defensor.

Marc Pubill confiesa que ir al mundial sería un sueño

Los fans no dudaron en preguntar a Pubill por sus opciones de ir convocado con la Selección Española para el mundial de dentro de pocos meses. "Sería un sueño. Me encantaría. Voy a seguir trabajando y jugando para ojalá conseguirlo" dijo el catalán. Giuliano también habló sobre la primera vez que fue convocado por la selección argentina y confesó que "en ese momento era el chico más feliz del mundo". El lateral, al ser preguntado por su posición en el campo, aseguró que desde que llegó al Atlético se siente muy cómodo jugando de central ya que el staff técnico de Diego Pablo Simeone le ha hecho un máster de cómo ser un gran defensor. También dijo que el jugador más difícil de defender de la plantilla rojiblanca es Antoine Griezmann.

Como regalo por el Año Nuevo chino, la CM del Atleti le regaló a los dos jugadores un sobre rojo que, como costumbre típica del país asiático, debían ir con dinero dentro. Sin embargo, estos estaban vacíos. Pubill, bromeando, preguntó que "si esperaba que lo llenáramos y se lo devolviéramos" mientras que Giuliano, también entre risas, pedía que al menos hubiera un euro dentro de los sobres. El buen rollo de los dos jugadores parece una clara señal del momento en el que está el Atlético de Madrid, ya clasificado para la final de la Copa del Rey y en los octavos de final de la Champions League que jugará frente al Tottenham.