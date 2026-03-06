Diego Páez de Roque Madrid, 06 MAR 2026 - 13:06h.

El Cholo Simeone habló acerca del regreso de Pablo Barrios

Después de conseguir la complicada hazaña de clasificarse a la final de la Copa del Rey eliminando al FC Barcelona en el Camp Nou, el Atlético de Madrid debe cambiar el chip a LALIGA, donde aún debe seguir compitiendo por los puestos de Champions League.

Los caprichos del destino han querido que este fin de semana, después de conocer a los finalistas de Copa del Rey, se vean las caras con el mismo equipo con el que se cruzarán en La Cartuja: la Real Sociedad.

En la previa del encuentro, Diego Pablo Simeone ha atendido a los medios de comunicación en sala de prensa y ha analizado el choque liguero contra los de Pellegrino Matarazzo.

"No creo que variemos mucho en la forma, sí se notará el esfuerzo, pero la final será diferente por ser una final. Compiten muy bien con un entrenador con el que sólo han perdido un partido. Y con gente joven que lo está haciendo muy bien".

El regreso de Pablo Barrios

Uno de los temas más comentados en los últimos días entre la afición del Atlético de Madrid es la lesión de Pablo Barrios. Se esperaba que pudiese estar en Barcelona, pero no fue así. Ahora, los colchoneros parece que tendrán que esperar hasta la Champions tal y como confirmó Simeone en rueda de prensa.

"Por lo que comentan los médicos, es posible que el martes esté disponible, que el domingo pueda entrenar con el grupo y pronto esté con nosotros", informó el técnico rojiblanco.

El técnico rojiblanco también se pronuncio acerca de otros nombres propios, como David Hancko, de quien destacó que "tiene una gran responsabilidad por lo que hace, tiene una humidad increíble", Giménez, a quien necesita para este último tramo de la temporada, y Julio Díaz, de quien espera poder seguir contando para que siga ayudando al equipo.

Finalmente, Simeone fue preguntado por las críticas recibidas tras el pase a la final de la Copa del Rey por la derrota en el Camp Nou, de las cuales pasó. "Soy respetuoso para todas las opiniones, seguimos nuestro camino y nada nos altera".