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Una pitonisa y una perdiz se unen para que España le gane a Portugal hoy y siga en el Mundial

La perdiz Tako II y la pitonisa Irene
La perdiz Tako II y la pitonisa Irene. Jara y Sedal
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Es probable que el vídeo que podrás ver a continuación sea uno de los más curiosos que te encuentres hoy. Jara y Sedal publica un hecho cuanto menos curioso en el que une a una perdiz y a una pitonisa para transferirle a España todas sus energías y que la Selección Española se imponga a Portugal y avance hasta los cuartos de final.

El nombre del animal es Tako II, una joven perdiz criada por Salvador Sánchez, que es el que lidera esta particular ceremonia y presenta a la pitonisa Irene 'La Adivina'. Esta le pasa toda su energía a Tako II para que coma de la bandera de España. Así, con "magia" y "energía" este particular trío se ha unido para ayudar a los de Luis de la Fuente.

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