Una pitonisa y una perdiz se unen para que España le gane a Portugal hoy y siga en el Mundial

María Trigo 06 JUL 2026 - 14:36h.

Un vídeo con "magia" para ayudar a la Selección Española

Qué probabilidades le dan a España de ganar el Mundial y quién es la favorita tras los últimos resultados

Compartir







Es probable que el vídeo que podrás ver a continuación sea uno de los más curiosos que te encuentres hoy. Jara y Sedal publica un hecho cuanto menos curioso en el que une a una perdiz y a una pitonisa para transferirle a España todas sus energías y que la Selección Española se imponga a Portugal y avance hasta los cuartos de final.

El nombre del animal es Tako II, una joven perdiz criada por Salvador Sánchez, que es el que lidera esta particular ceremonia y presenta a la pitonisa Irene 'La Adivina'. Esta le pasa toda su energía a Tako II para que coma de la bandera de España. Así, con "magia" y "energía" este particular trío se ha unido para ayudar a los de Luis de la Fuente.