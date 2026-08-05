Redacción ElDesmarque Madrid, 05 AGO 2026 - 12:17h.

El centrocampista del Barça sigue de vacaciones con su pareja

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Tras un verano inolvidable en el plano deportivo con la conquista del Mundial con la Selección Española, Pedri disfruta ahora de unos días de descanso antes de reincorporarse a la disciplina del FC Barcelona. El centrocampista ha compartido en sus redes sociales un carrusel de imágenes en el que deja ver, además del espectacular destino elegido, su faceta más personal y romántica junto a su pareja, Alejandra Dorta.

Unas vacaciones de desconexión y mucho romanticismo

Pedri ha querido abrir una pequeña ventana de su vida personal y mostrar sus vacaciones con su pareja en una publicación en Instagram que ha llamado la atención de todos. El futbolista acompañó las imágenes con un mensaje: "En el paraíso", una frase que resume el destino que ha elegido para descansar y con quien lo está compartiendo. Entre las fotografías y vídeos compartidos hay buceo, paseos en bicicleta, playas de aguas cristalinas y cenas con vistas al mar.

Lo que más ha destacado ha sido la presencia constante de Alejandra Dorta, con quien el canario protagoniza varias imágenes de complicidad, sonrisas y gestos de cariño que hasta ahora no había mostrado de una forma tan natural en sus redes sociales. Uno de los momentos más comentados es un vídeo en el que ambos aparecen relajados en unas hamacas frente al mar, además de varios selfies abrazados y una imagen durante una cena romántica, con dos corazones decorando los platos de la mesa.

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El centrocampista viene de una temporada más exigente de lo normal por la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos de este verano con La Roja y, antes de regresar al trabajo con el conjunto azulgrana, el internacional español ha aprovechado para desconectar lejos del foco mediático y compartir con sus seguidores unas imágenes que muestran una faceta mucho más íntima y personal.