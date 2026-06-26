La paradoja del Valencia CF y el rastro de Javi Guerra: sin mundialistas pero con una Academia con récord de internacionales

Tiene 30, pero sólo dos son sub 21

Íker Córdoba y las otras ocho promesas de la cantera que harán la pretemporada con Carlos Corberán

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ValenciaLa Academia del Valencia CF bate su récord de internacionales mientras estos desaparecen del primer equipo. Es la paradoja que vive el conjunto de Mestalla en la actualidad. Alejado de Europa más que nunca, batiendo su récord de años fuera de la élite, sin internacionales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (Está Cömert pero acaba contrato en 10 días y se quedaron a las puertas Javi Guerra, Guido Rodríguez y Dimmitrievski, que cayó en la repesca), el club ha perdido el brillo internacional y ha desaparecido del ranking UEFA.

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Sin embargo, su Academia va viento en popa y sigue nutriendo al primer equipo de futbolistas. La prueba evidente es que Carlos Corberán contará con una decena de canteranos en la pretemporada y que el Valencia CF este año quiere tres sub 23 en la primera plantilla para completar el hueco que dejará los cuatro lesionados de largar duración y que estarán en el cupo de 25 futbolistas con ficha A.

30 internacionales en la Academia del Valencia CF

El hecho paradójico es que la Academia del Valencia CF ha vuelta a superarse en esta temporada 2025-26 en el número de internacionales que cuenta entre sus jugadores. En esta temporada han sido 30 los jugador@s que han sido citados con las categorías inferiores de distintas selecciones, superando así el récord anterior de 28 establecido en la 24-25.

Y lo cierto es que la Academia VCF en una referencia formativa a nivel internacional. El dato es todavía más significativo por cuanto implica que 1 de cada 7 jugadores de la Academia VCF en edad seleccionable es internacional con sus respectivas combinados nacionales, lo que es una muestra más de la apuesta de la Academia del Valencia CF por la juventud, pero cuando llegan a las últimas fases de la formación, parece haber un parón. Sirva como ejemplo la española, dónde Vicent Abril es el único representante habitual y Raúl Jiménez, también portero, lo era en la sub 19 (ahora tiene 20 años).

Todos los internacionales del Valencia CF en categorías inferiores

Los 30 jugador@s internacionales de la Academia VCF son fundamentalmente en las categorías inferiores de la Selección Española Masculina y Femenina, pero la Academia VCF cuenta también con representación en países como Argentina, Marruecos, Canadá, Lituania, Hungría, Ucrania, Chipre o Rumanía.

Masculino

España Sub-14: Liam Videla, Omar Galiana y Jorge Calomarde

España Sub-15: Ricar Pérez, Alfonso Calderón y Yulian Mosquera

España Sub-16: Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelda y Manu García

Marruecos Sub-16: Anas El Magouri

Canadá Sub-16: Santi del Río Piñeiro

España Sub-17: Iker Herrera, Hugo Giner y Marc Martínez

Marruecos Sub-17: Ismail El Aoud

Chipre Sub-17: Andreas Pieri

España Sub-18: Jaume Durà y Pablo Mollá

Marruecos Sub-18: Ismail El Aoud

España Sub-19: Carlos Alós y Rubén Muñoz de Morales

Ucrania Sub-19: Yaroslav Boyko

Lituania Sub-19: Dominykas Taucas

Rumanía Sub-19: Alin Gera

España Sub-20: Vicent Abril y Raúl Jiménez

Argentina Sub-20: Alain Gómez

Lituania Sub-21: Dominykas Taucas

España Sub-21: Vicent Abril

Femenino: