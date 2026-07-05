Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 20:04h.

La política del Real Madrid ha dado sus frutos en este mercado

El guiño de Nico Paz al Real Madrid tras confirmarse su fichaje: "Esta es la mejor decisión"

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El Real Madrid vive este verano uno de los mercados de fichajes más agitados de los últimos años con la última confirmación oficial de Denzel Dumfries, que se une a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. Incorporaciones todas a coste cero o por un bajo precio, como el caso del neerlandés, a la espera de un desembolso importante por la guinda de esta ventana veraniega. Esto hace cobrar mayor importancia a los más de 130 millones de euros que podría percibir el club por futbolistas que ni siquiera están en la plantilla.

La entidad madridista ha seguido una política en los últimos tiempos por los que ha dejado salir a varias de las perlas de la cantera guardándose siempre parte de sus derechos. Esto ha permitido, una vez se han revalorizado, conseguir cantidades importantes de dinero con las ventas de estos jugadores a clubes superiores.

El último gran ejemplo ha sido el de Víctor Muñoz con su traspaso al Liverpool de hace unos días por 40 millones de euros de los que 20 han ido a parar a Osasuna y 20 al Real Madrid. El catalán salió a El Sadar tras unos pocos minutos en el primer equipo blanco a cambio de cinco kilos y se ha consagrado como una de las revelaciones de LALIGA EA Sports en la 25/26, lo que le ha valido la convocatoria con España para el Mundial.

La presencia del extremo en la plantilla madridista sonó este verano como la de Nico Paz pero desde el club se tomó la decisión de que siguiera en el Como tras reestructurar su contrato. El Real Madrid recompró al mundialista argentino por nueve millones de euros para venderle de nuevo por 60 al Como, al que liderará en su primera experiencia en la Champions. Si José Mourinho quiere contar con él definitivamente en 2027, la entidad merengue deberá pagar 80 kilos.

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Además, el club madrileño ha recibido 3,5 kilos por la venta definitiva de Mario Martín al Getafe y ha recibido un ingreso extra por Álvaro Rodríguez. El Elche anunció esta misma semana su salida al Bournemouth por 25 millones de euros más cinco en variables, de los que la mitad irán destinados a los de Concha Espina, que tenían el 50% de sus derechos.

Los tres futbolistas que podrían engordar aún más las arcas del Real Madrid

Estos 96 millones están ya asegurados para el Real Madrid y podrían sumarse los 2,5 de las variables de Álvaro Rodríguez a la espera de otros tres posibles traspasos con los que superarían los 130. Se trata de Antonio Blanco, Sergio Arribas y Mario Gila, que cuentan con el interés de varios clubes grandes para mover cifras importantes.

El central es el que más cerca está de abandonar la Lazio para marcharse al Milan, que está tirando la casa por la ventana este verano tras quedarse un año más fuera de Champions. Los rossoneri abonarían a los laciales 25 millones de euros más unos cinco en bonus por Gila de los que, como en el caso de Álvaro Rodríguez, la mitad irían a parar al Santiago Bernabéu.

Unas cifras similares a las de Sergio Arribas, que apunta a salir del Almería después de que el Málaga dejara al cuadro indálico un año más en LALIGA HYPERMOTION. El Benfica es el favorito para llevarse al futbolista de la Fábrica y los andaluces piden 25 millones de euros para poder repartirse 12,5 por cabeza con el Real Madrid.

El último jugador de esta lista es Antonio Blanco, por el que el Alavés se remite a su cláusula de rescisión de 20 kilos al contar también con el 50% de sus derechos junto al club blanco. Varios clubes se han interesado por el futbolista cordobés pero los babazorros no quieren dejarle salir tan fácilmente a sabiendas de que recibirían sólo la mitad del traspaso.