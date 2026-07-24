El dinero que se lleva el Atlético de Madrid del fichaje de Ángel Correa por River Plate

Lucas Gatti 24 JUL 2026 - 17:40h.

Ángel Correa firma por River Plate y el Atlético recibe parte del traspaso

Ángel Correa explica su salida del Atlético de Madrid: "Estaba harto y pasándolo mal"

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River Plate se movió fuerte y rápido en este mercado de pases. Tras las llegadas de Mauro Arambarri, con pasado en el Getafe, Nicolás Otamendi, que se destacó en el Valencia, Lucas Beltrán, que jugó la última temporada en el conjunto valenciano, Rafael Santos Borré, con pasos por el Atlético de Madrid y el Villarreal, y Giovanni González Apud,, con experiencia en el Mallorca, ahora sumará a Ángel Correa que rindió de la mejor manera durante 10 años en el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone.

Angelito es la gran apuesta del Millonario para el inicio de esta temporada 2026/27. Según pudo averiguar ElDesmarque, el delantero argentino fue un pedido especial del entrenador Eduardo Chacho Coudet, quién piensa armar un equipo alrededor del ex colchonero.

El club argentino pagará 15 millones de dólares por el pase de Correa a Tigres de Mexico, que vendió el 100% de los derechos federativos y económicos del jugador. A esto se le suma otros dos millones por objetivos. Dado que el equipo mexicano tenía la totalidad de su ficha, recibirá el monto íntegro de la venta (además de bonos por objetivos) tras destrabar su salida. Pero también el Atleti cobrará un dinero por esta venta, ya que la FIFA contempla el proceso de formación hasta los 23 años y Correa fue transferido al conjunto español cuando tenía apenas 18.

De esta manera, la entidad madrileña presidida por Enrique Cerezo recibirá dos millones de euros por la formación del jugador, como también lo hará San Lorenzo de Almagro (Argentina) con 500 mil dólares por el mecanismo de solidaridad, el sistema que recompensa a los clubes que participaron en la formación de un futbolista cuando se concreta una transferencia internacional. El porcentaje total se calcula de acuerdo con el tiempo que permaneció el jugador en cada institución donde estuvo.

Ángel Correa viaja a Buenos Aires para pasar reconocimiento médico

En las próximas horas, el atacante de 31 años llegará a Buenos Aires para hacerse la correspondiente revisión medica y firmar contrato hasta el 31 de diciembre de 2029. Cabe recordar que el Millonario será el cuarto equipo en la historia de Correa. El delantero debutó en el Ciclón en septiembre de 2015. Tras dos temporadas en la Primera División de Argentina, emigró a la LALIGA para hacer historia en el Atlético de Madrid. Allí, se coronó campeón en la temporada 2020-21 del torneo local aparte de conquistar la UEFA Europa League, y la Supercopa de Europa con la escuadra colchonera antes de su salida en la campaña 2024-2025 para ir a jugar en la Liga Mx con los Tigres de la UANL.

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El campeón del mundo en Qatar 2022 con la Internacional Argentina jugó desde julio de 2025 hasta junio de 2026. Durante su paso por los Auriazules, disputó 54 partidos oficiales, en los que cosechó 23 goles y asistió 13 veces. Su único logro fue el título de goleador de la Leagues Cup 2025 a raíz de sus cinco tantos, superando por una anotación a Paulinho, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca FC.

Vale remarcar que Correa ya está en vuelo rumbo a Buenos Aires tras una salida complicada desde México. Su familia en las últimas horas informó que recibió amenazas por su intención de fichar con Tigres UNAL. La tensión se generó cuando se confirmó que el argentino había decidido abandonar el club. La situación escaló al punto en que la esposa del delantero, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente en sus redes sociales haber recibido amenazas, antes de cerrar su cuenta de Instagram. La presión de los hinchas de los Auriazules sobre el entorno del jugador aceleró su partida del país. Una vez llegado al país sudamericano, se hará la revisión medica y se unirá al plantel comandado por el Chacho Coudet. De esta manera, regresará al fútbol argentino, donde tuvo su momento más alto en San Lorenzo, con el que fue campeón nacional en 2013 y de la Copa Libertadores en 2014. Con la Selección Argentina también fue campeón en la Copa América 2021 conquistada en Brasil e integró el plantel argentino que se consagró campeón en la Copa del Mundo Qatar 2022.