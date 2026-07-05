David Torres 05 JUL 2026 - 19:21h.

El jugador quería quedarse en Mestalla

Lucas Beltrán no espera más y se marcha a Alicante para fichar por el River Plate: por qué no siguió en Valencia y su despedida

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ValenciaLucas Beltrán que, hasta última hora, fue relacionado con el Valencia CF, ha deshojado finalmente la margarita. El punta argentino, que esta temporada ha jugado cedido por la Fiorentina en Mestalla, se quedó con la espinita clavada por no haber podido triunfar en Valencia. Su precio de salida, inasumible para los valencianistas y las lesiones en la rodilla en los últimos meses de competición terminaron por cortar cualquier posibilidad de continuar en Valencia. Tanto es así que, a finales de esta semana, firmó por el River Plate y se incorporó a la pretemporada del equipo argentino que está realizando en España.

Le encantaba al vestuario, a Corberán y él quería quedarse

Este domingo se despedía del Valencia CF y su mensaje ha sido muy aplaudido por sus compañeros en el vestuario y por los aficionados. Era un futbolista muy querido en el vestuario y en la grada por su compromiso. El jugador, además, quería seguir a las órdenes de Carlos Corberán, al que le gustaba mucho el futbol del delantero argentino que siempre mostró su deseo de seguir. Dicho esto, siempre supo que la opción es remota y que haberse perdido siete partidos en el último trimestre por lesión no facilitó el asunto. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro", dijo y añadió que "Si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme". Ahora vuelve a River dejando un buen sabor de boca y la sensación que pudo haber hecho carrera en Mestalla.

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El mensaje de Lucas deja una frase enigmática: "No fue la temporada que todos deseábamos pero traté de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo".

Muchas gracias Valencia, agradecido por haber sido parte de este gran club.

No fue la temporada que todos deseábamos pero traté de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo.

Gracias a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en el club por como me trataron este año y un gracias especial a los Valencianistas por haber estado siempre presente a pesar de algunos malos resultados. Amunt Valencia 🤍🦇