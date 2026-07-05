David Torres 05 JUL 2026 - 14:01h.

El argentino quiso quedarse en Valencia, pero su última lesión y su precio frustró su continuidad

En Italia hablan del Valencia CF, pero Lucas Beltrán está cerca de River

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ValenciaLucas Beltrán que, hasta última hora, fue relacionado con el Valencia CF, ha deshojado finalmente la margarita. El punta argentino, que esta temporada ha jugado cedido por la Fiorentina en Mestalla, se quedó con la espinita clavada por no haber podido triunfar en Valencia. Su precio de salida, inasumible para los valencianistas y las lesiones en la rodilla en los últimos meses de competición terminaron por cortar cualquier posibilidad de continuar en Valencia.

Lucas Beltrán vuelve a casa

La Fiorentina quería cobrar y River Plate estaba dispuesto a pagar por él y así ha sido. Ha pagado por su cesión y se ha comprometido a una opción de compra que, en total, ascenderá hasta los 7 millones de euros. Los clubs estaban de acuerdo, faltaba convencer a Beltrán que, al final, ha dado su sí.

De esta forma, este jueves 2 de julio, el delantero selló su préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con obligación de compra. El jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Le encantaba a Carlos Corberán: él quería quedarse

Se rompe así el deseo inicial de Lucas Beltrán, que quería seguir a las órdenes de Carlos Corberán, al que le gustaba mucho el futbol del delantero argentino que siempre ha mostrado su deseo de quedarse. Dicho esto, siempre supo que la opción es remota y que haberse perdido siete partidos en el último trimestre no facilita el asunto. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro", explicó, aunque reconocía ya (dos meses antes de acabar la temporada en el diario AS) que "lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos 9 partidos y después, no sé, la gente del club dirá. Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme"

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Se despide de Valencia CF

Este domingo se despedía del Valencia CF: Muchas gracias Valencia, agradecido por haber sido parte de este gran club.

No fue la temporada que todos deseábamos pero traté de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo.

Gracias a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en el club por como me trataron este año y un gracias especial a los Valencianistas por haber estado siempre presente a pesar de algunos malos resultados. Amunt Valencia 🤍🦇