David Torres 30 JUN 2026 - 11:11h.

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ValenciaParecía que el acuerdo entre River Plate y la Fiorentina por Lucas Beltrán estaba encarrilado, o al menos encaminado entre clubs. Sin embargo, el argentino no ve todavía claro la opción de regresar a su tierra y al que fue su club y, por eso espera, antes de dar su ok a un traspaso por el cual River Plate pagaría alrededor de 7 millones de euros por el 50% de su ficha. La negociación, como se puede observar en esas cifras, está lejos de las posibilidades del Valencia, que, no puede pagar lo que la Fiorentina pide por él y, aunque a Carlos Corberán le gustaba y mucho, sus últimas semanas de competición con las continuas molestias en la rodilla, desaconsejaron al club hacer una apuesta por él.

El caso es que el asunto Lucas Beltrán quedó latente. El Valencia CF no movió, el argentino tenía ofertas interesantes para cambiar de aires (River Plate quiso siempre repatriarlo y al Espanyol le gusta) y su club, la Fiorentina, quería hacer caja por él. Pero es que, además, la rodilla le siguió dando guerra y le impidió despedirse de Mestalla de corto.

Lucas Beltrán no se decide

Sin embargo, como pasan los días y Lucas Beltrán no se decide a aceptar la oferta de volver a casa; el deseo de Corberán y del jugador (que fue feliz en Mestalla y ha hecho buenas migas con Guido Rodríguez) aún tiene una mínima posibilidad de darse. ¿Es factible un último viaje entre el Valencia y Lucas? En Italia aseguran que sí. Lo dice Fiorentina news, portal especializado de la actualidad Viola que relata que la pista del Valencia CF y Lucas "está viva". No se sabe si es un movimiento de mercado para poner en valor futbolista o si realmente el Valencia podría dar un paso en calidad de cedido.

La postura del Valencia CF

La postura del Valencia CF en este escenario, por lo que ha podido saber ElDesmarque es que Lucas Beltrán al Valencia le gusta, al entrenador concretamente; pero en unas condiciones económicas determinadas y ajustadas muy lejos de las que se hablan a estas alturas de mercado. De ahí que busque otras alternativas. Es por ello que, a día de hoy, parece una quimera que Lucas Beltrán puede acabar en Mestalla a corto plazo. Pero la pista, como se dice en el calciomercatto italiano está ahí. Si el precio baja o si puede salir cedido, se podría estudiar.