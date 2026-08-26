María Trigo 26 AGO 2026 - 11:18h.

El delantero irlandés se estrenó participando de forma clave en el gol de la victoria frente al Valencia

Pablo García, recibido por su madre en el aeropuerto con un deseo entre abrazos y emoción: "Hacerlo en otras competiciones"

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Troy Parrott debutó este martes por la noche con la camiseta del Real Betis en el triunfo frente al Valencia CF en Mestalla. El delantero irlandés saltó al campo en el minuto 71 en lugar de Cucho Hernández y nada más salir se plantó solo delante de Dimitrievski y a punto estuvo de marcar. Era la primera pelota que tocaba con el conjunto verdiblanco y casi tiene el final más feliz posible. Además de esta acción, su participación en el gol de la victoria de Pablo García fue clave y dejó muestras de todo lo que puede aportar.

La cuenta de X @manquepierdayt, ha realizado un pequeño compactado de poco más de un minuto en el que recoge todo lo que hizo. Troy Parro dejó movimientos muy interesantes con y sin balón: cuerpeo, juego de espaldas, desmarques e implicación en tareas defensivas. La mejor prueba de todo fue como le ganó la partida a Guido Rodríguez para hacerse con la pelota y dejársela de cara a Pablo García en la citada jugada del gol. Una acción en la que corrió hacia la portería y en la que hizo un movimiento de arrastre perfecto cuando vio que la pelota le llegaba a Fran García. Un gesto clave para que el balón le llegara perfecto a Pablo.

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El mensaje de Troy Parrott tras su debut

A la conclusión del partido, el delantero irlandés subió a su cuenta de Instagram un post mostrando su debut. "First minutes in green" ("primeros minutos en verde") fue el mensaje que puso junto a tres fotos. Una publicación en la que le dejaron comentarios, también en inglés, varios compañeros. Marc Bartra, Fran García, Ángel Ortiz, Natan, Pablo Fornals, Junior Firpo o Pablo García no dudaron en mostrarle su cariño. Gestos que demuestran la buena acogida que ha tenido en el vestuario del Betis.