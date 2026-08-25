Juan Pérez 25 AGO 2026 - 17:53h.

Con 25 convocados, Matarazzo esconde qué jugador está con molestias y es duda hasta última hora

El gran problema del Real Madrid del que nadie habla y que se volverá a repetir ante la Real Sociedad

Compartir







El horizonte de la Real Sociedad con la primera incorporación marcada para los próximos días tras el acuerdo para incorporar a Mamadou Sarr es solo una parada en un camino repleto de decisiones para Matarazzo. La derrota ante el Real Betis en la segunda jornada obliga a subir la exigencia ante el Real Madrid este miércoles, lo que denota el riesgo en una convocatoria donde el técnico incluye a 25 jugadores con un futbolista entre algodones que es duda hasta última hora.

Pellegrino Matarazzo tiene en sus manos una responsabilidad inusitada solo en dos jornadas por la complejidad del calendario a las primeras de cambio, y sus decisiones van en esa línea con su segunda lista. Guedes y Barrenetxea entran en la convocatoria tras estar ausentes la semana anterior, mientras que Gorrotxategi sigue de baja por los constantes problemas de pubalgia por lo que la pugna en la medular será mayor aún.

Con todo eso la convocatoria tiene un interrogante gigantesco, porque uno de los elegidos por el técnico estadounidense para la lista de 25 no se sabe si será de la partida...pero no ha querido decir quién es. Aún así la mayor incógnita de todas es el estado físico de Mikel Oyarzabal, comprometido desde antes incluso de volver de vacaciones pero todavía lejos del estado de forma ideal. Aún así Matarazzo no ha querido desvelar si va a ser de la partida como titular porque no le quiere dar pistas a Mourinho de cara al choque del miércoles.

Matarazzo también ha confirmado que Guedes no es la duda, y está para jugar, pero no tiene claro cuántos minutos puede competir, por lo que parece claro que no jugará los 90 minutos. Con dos días de descanso, el técnico ha dejado claro que hará cambios en el once por lo que es difícil imaginar cuál será la alineación titular a sabiendas de las novedades en el grupo. Mientras tanto Goti, Rupérez y Karrikaburu se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica, mientras Pablo Marín y Odriozola siguen lesionados.