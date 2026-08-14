Posibles alineaciones del Alavés - Getafe para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 05:52h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Deportivo Alavés y Getafe de la jornada 1

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El Deportivo Alavés recibirá al Getafe CF en la jornada inaugural de LALIGA EA Sports en un encuentro que se disputará en Mendizorroza el sábado 15 de agosto a las 19:30h. Ambos conjuntos comienzan el nuevo curso 26/27 con renovadas ambiciones y unos objetivos similares a los del año pasado. Para el bando blanquiazul, el choque supone el 'reestreno' en el banquillo de Quique Sánchez Flores, que llegó a Vitoria bien entrada la campaña anterior y ahora comenzará una temporada con el conjunto vasco desde el principio. Por su parte, los de José Bordalás afrontan la visita a Vitoria con la mirada puesta también en el inminente compromiso europeo del próximo 20 de agosto en la previa de la Conference League, por lo que arrancar sumando tres puntos resultará clave para coger confianza.

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés arranca la temporada con la intención de hacerse fuerte en casa bajo la batuta de Quique Sánchez Flores. Para este primer envite, el técnico madrileño apostará por un dibujo 5-3-2, aunque cuenta con varias dudas en su esquema. En la punta de ataque, Lucas Boyé llega arrastrando molestias físicas; si no se encuentra al 100%, Aitor Mañas acompañará a Toni Martínez en la delantera. En el carril izquierdo, Youssef Enríquez y Abde Rebbach se disputan la titularidad, mientras que en la zaga Ville Koski y Oláiz pelean por un puesto en el centro de la defensa. En la medular, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez parecen fijos, con la incógnita entre Carles Aleñá y Denis Suárez, sin descartar la entrada del recién llegado Mikel Rodríguez.

Posible once de Deportivo Alavés frente al Getafe:

Portero: Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski/Oláiz, Jonny, Youssef/Rebbach

Centrocampistas: Aleñá/Denis, Blanco, Ibáñez

Delanteros: Boyé/Mañas, Toni Martínez

Posible alineación del Getafe

El Getafe debutará en el campeonato liguero buscando afianzar las señas de identidad que le llevaron a plazas europeas. José Bordalás alineará una estructura 5-2-2-1 condicionada por un aspecto táctico en la medular. La gran duda del técnico alicantino reside en la presencia de Mangala o Boselli; en caso de que el uruguayo sea el elegido, retrasaría su posición y Djené pasaría al centro del campo. Los carriles serán para Kiko Femenía y Davinchi, mientras que Mario Martín, Terrats y Andrés García, después de la lesión de Christantus Uche, serán los encargados de abastecer a la referencia azulona; Martín Satriano.

Posible once del Getafe frente al Deportivo Alavés:

Portero: David Soria

Defensas: Kiko Femenía, Abqar, Djené, Romero, Davinchi

Centrocampistas: Mangala/Boselli, Mario Martín, Terrats, Andrés García

Delanteros: Satriano