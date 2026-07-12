Alineaciones confirmadas del Argentina-Suiza de cuartos del Mundial 2026

Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 01:40h.

Así salen Lionel Scaloni y Murat Yakin

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Los cuartos de final del Mundial 2026 se completan en Kansas City con el duelo entre Argentina y Suiza del que saldrá el rival de Inglaterra o Noruega a la espera del final del partido entre ambas europeas en Miami. La Albiceleste llega con Leo Messi monopolizándolo todo y tras dos sufridas victorias frente a Cabo Verde y Egipto contra un combinado helvético a su nivel habitual, mostrándose como un hueso duro de roer. Lionel Scaloni y Murat Yakin ya tienen sus onces para el encuentro.

En Argentina, Scaloni repite el mismo once con el que los sudamericanos consiguieron la victoria frente a Egipto en octavos remontando un 0-2 de los Faraones. Leandro Paredes, que fue clave salvando lo que parecía un gol cantado, repetirá como pivote en el centro del campo y Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico se mantienen como laterales derecho y zurdo, respectivamente.

El que también sigue como titular es Julián Álvarez para formar pareja con Leo Messi arriba a pesar de que aún no ha conseguido marcar en este Mundial y seguir la senda de los cuatro anotados en Qatar. Lautaro Martínez, una vez más, deberá esperar su sitio desde el banquillo.

En Suiza, Murat Yakin apenas introduce una modificación con respecto a los 11 hombres que salieron de inicio en el choque ante Colombia en la tanda de penaltis de la anterior ronda. La única novedad es la presencia del sevillista Djibril Sow en el centro del campo por Jashari con su compañero en el conjunto de la capital de Andalucía Rubén Vargas esperando en el banquillo.

También jugará de inicio el bético Ricardo Rodríguez y el valencianista Eray Cömert, el otro de los jugadores de LALIGA EA Sports presente en el combinado helvético, será suplente. Johan Manzambi, la gran estrella suiza, tampoco podrá participar este sábado por lesión.

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Alineaciones confirmadas del Argentina-Suiza

XI de Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Leo Messi, Julián Álvarez.

XI de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Dibril Sow, Remo Freuler; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Breel Embolo.