Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 17:46h.

Lionel Scaloni pide que Argentina se centre sólo en el fútbol ante Inglaterra

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Las semifinales del Mundial 2026 han deparado dos partidazos cargados de morbo entre Francia y España por un lado y entre Inglaterra y Argentina por el otro. Los argentinos, con la Guerra de las Malvinas o la Mano de Dios en la memoria, ya han calentado el encuentro con cánticos a los que también se han sumado desde Bangladés mientras Lionel Scaloni pide que se centren en el encuentro.

"Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador al que aprecio y admiro mucho. Y es un partido de fútbol, punto", declaró el seleccionador argentino en sala de prensa con mucha seriedad.

Un mensaje que llega después de que los aficionados de Argentina e incluso los propios futbolistas en el vestuario celebrasen el triunfo ante Suiza en la prórroga mirando ya a Inglaterra. "El que no salte es un inglés" corearon tanto fans como futbolistas en el estadio de Kansas City deseando ya la llegada de un partido cargado de capítulos inolvidables de la historia del fútbol siempre con la Guerra de las Malvinas entre ambos países en 1982 en la memoria.

El origen del apoyo de Bangladés a Argentina

También se sumaron a apoyar a Argentina desde Bangladés, dejándonos imágenes en el país del Sudeste Asiático más propias de Buenos Aires o Rosario. Tal y como sucedió con los triunfos de Qatar 2022, en el estado ubicado en la Bahía de Bengala salieron en masa a la calle a festejar los éxitos de una selección que, a falta de progresos en su fútbol, sienten como suya.

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La raíz de este pasión por Argentina está precisamente vinculada a esa rivalidad con Inglaterra que también atañe a los ciudadanos de Bangladés al haber sido el Reino Unido su potencia colonial. Por ello, celebraron como propia la victoria de la Albiceleste en 1986 con Maradona marcando la Mano de Dios y el Gol del Siglo reivindicando además los orígenes humildes del Diego que tantos y tantos millones de personas comparten en su país.