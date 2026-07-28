Robert Lewandowski rechazó 200 millones por amor al Barça: "Laporta quería que siguiera un año más"

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 10:29h.

El delantero polaco tuvo una oferta de un equipo saudí en enero

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Robert Lewandowski pudo abandonar el FC Barcelona meses antes de poner rumbo a la MLS, pero decidió rechazar una oferta saudí de 200 millones de euros para continuar vistiendo la camiseta azulgrana. Así lo ha desvelado su representante, Pini Zahavi, en una entrevista concedida al medio polaco SportoweFakty, en la que explica cómo fue la salida del delantero, el papel de Joan Laporta y las propuestas que recibió antes de firmar por el Chicago Fire.

Robert Lewandowski rechazó una oferta histórica para seguir en el FC Barcelona

Pini Zahavi aseguró que, en enero de 2026, Lewandowski recibió una propuesta de Arabia Saudí valorada en 200 millones de euros por dos temporadas, a razón de 100 millones por campaña. El delantero polaco no quiso escucharla porque su prioridad seguía siendo triunfar en el Barça. Según ha explicado el agente, Joan Laporta quería que el delantero permaneciera una temporada más en el Camp Nou. “Me dijo: ‘Quiero que Robert se quede’”, recordó Zahavi. Sin embargo, el presidente azulgrana dejó la decisión en manos de Deco y Hansi Flick, quienes no podían garantizarle un puesto fijo en el once.

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Ese detalle terminó siendo decisivo. Lewandowski entendió que su protagonismo iba a disminuir y comenzó a valorar un cambio de aires, aunque siempre dejó claro que, mientras existiera la posibilidad de seguir siendo importante en el Barcelona, el aspecto económico quedaba en un segundo plano.

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Robert Lewandowski acabó marchándose a la MLS

Tras descartarse su continuidad en el Barça, el panorama cambió por completo. Zahavi explicó que la inversión de los clubes saudíes descendió notablemente y que aquella oferta millonaria desapareció del mercado. También hubo contactos con equipos de Qatar, además de llamadas de clubes como Oporto, Milan y Juventus, aunque ninguna de esas opciones terminó convenciendo al futbolista.

Chicago Fire fue el club que más insistió en su incorporación ya que la entidad estadounidense llevaba más de un año trabajando en la operación y presentó un proyecto deportivo en el que Lewandowski sería la gran referencia del equipo. El delantero terminó aceptando un contrato cercano a los 40 millones de dólares por dos temporadas, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS.