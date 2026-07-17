Los precedentes que asustan a Argentina para la posible sanción de la FIFA a Lo Celso, Lisandro y Romero

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 09:05h.

El cartel de las Malvinas le puede salir caro a la albiceleste de cara a la final

Inglaterra pide a la FIFA que varios jugadores de Argentina no jueguen la final ante España

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La polémica de Argentina con la pancarta sobre las Malvinas tiene múltiples reflejos en la historia reciente con sanciones de la FIFA por realizar manifestaciones políticas en un partido oficial. Rodri y Morata ya han pasado por eso tras los mensajes sobre Gibraltar, y ahora todo el universo está pendiente de una decisión para saber si los implicados van a poder jugar la gran final del Mundial en Nueva York.

Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Enzo Fernández son los tres argentinos señalados por desplegar y enseñar en la pancarta de 'Las Malvinas son argentinas' en la celebración de la victoria ante Inglaterra. Con más o menos relevancia, los tres son partícipes de un acto que en años anteriores ha supuesto sanciones modélicas impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que a día de hoy todavía debe determinar el castigo.

El caso de Rodri y Morata es el más sonado en España, pero en Mundiales y JJOO anteriores hay dos ejemplos aún más representativos como el de 2018. Granit Xhaka, Xerdan Shaqiri y Stephan Lichtsteiner recibieron una multa por celebrar su goles con el gesto del bicéfala albanesa, una relación política directa con el conflicto entre Kosovo y Serbia. En ese caso se consideró un comportamiento antideportivo contrario a los principios del juego limpio, por lo que solo quedó en una penalización económica de 10.000 francos suizos para los dos primeros y 5.000 para el tercero.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 la actuación de la FIFA fue más directa después de que el surcoreano Park Jong-Woo recibiese dos partidos de sanción tras enseñar un cartel con el mensaje "Dokdo es nuestro territorio". Esa referencia a la ocupación coreana del territorio no le quitó partidos en el torneo porque sucedió en la disputa del tercer y cuarto puesto, pero además de los encuentros mencionados se le dejó fuera de la ceremonia de la entrega de medallas, de hecho ni recibió la suya.

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El precedente del surcoreano es más fiel a lo sucedido con los argentinos en la semifinal del Mundial, pero parece imposible imaginar que la FIFA va a quitarle a Argentina tres jugadores para la lucha final por el trofeo. A dos días del duelo contra España, parece un tema inabordable a corto plazo que seguramente reciba una respuesta para una sanción posterior de cara a los próximos partidos oficiales de la selección albiceleste.

Lo Celso es el primero en abrir la pancarta y enseñarla al mundo, algo que repite algo después Lisandro Martínez de la misma forma por lo que los dos están en el foco para recibir más partidos de sanción. Cuti Romero también airea el mensaje, pero de una forma más liviana, de hecho de primeras enseña la pancarta sin saber siquiera de qué se trata.

Las exigencias de Inglaterra con una presión constante para criticar a Argentina por sacar a colación la polémica por el reclamo de la soberanía de las islas por ahora no tiene respuesta. La FIFA mantiene el silencio mientras algunas fuentes indican que va a existir una sanción, pero será posterior a la disputa de la gran final del Mundial 2026.