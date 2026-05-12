Jorge Morán 12 MAY 2026 - 13:14h.

El técnico habló en la previa del partido ante el Alavés

Otra generación con ADN del Barça para la Selección Española

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La relación de Hansi Flick y el Barcelona no puede ser mejor. El alemán se ha convertido en el eje principal de un club que viene de ganar LALIGA EA SPORTS, pero que sigue con hambre de títulos. Y viendo el minuto de silencio por la muerte de su padre, con Laporta y el técnico llorando, esta relación va mucho más allá del fútbol.

Tanto que ambas partes han dado un ejemplo de profesionalidad durante la última renovación de su contrato. El club anunció que Hansi Flick y el Barcelona estarían unidos hasta el año 2027, pero con la opción de un año más.

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La explicación de Flick sobre el año opcional

"¿Se ha anunciado esto? Lo siento, pero he tenido muchas cosas en la cabeza. Estoy muy agradecido al club por poder entrenar hasta 2028", comenzó diciendo. "El club tendrá el derecho de pararlo, yo también. Ya se hablará de ese año opcional", explicó. Una renovación que permite que cualquiera de las dos partes corten relaciones en caso de no querer seguir.

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Una rueda de prensa en la que mostró además su amor por el FC Barcelona. "En los últimos días me ha quedado claro que estoy en el sitio adecuado. Ahora a seguir ganando y a volver a intentar ganar la Champions League. Muy agradecido al club por la confianza", destacó.

Con el título de LALIGA ya en sus vitrinas y con el objetivo de la Champions League para la próxima temporada, a Flick le queda un reto que cumplir esta temporada. "El objetivo es ahora sumar los 100 puntos ya para ello hay que ganar los tres partidos que quedan y jugar bien", apuntó.

La polémica con Lamine Yamal en la rúa

Una de las imágenes más icónicas de la celebración del Barcelona fue ver a Lamine Yamal con la bandera de Palestina. Un símbolo de lucha para muchos que ha generado revuelo en redes sociales, en dónde muchos han criticado al español.

"Normalmente no me gusta mucho eso, hablé con él, es mayor de edad, tiene 18 años, es su decisión... Y fue muy emotivo ver lágrimas en los ojos de la gente en la celebración", comenzó explicando Flick. "Lo primero que tenemos que hacer es hacer feliz a la gente. Y estoy orgulloso de eso y se lo he dicho a los jugadores porque ha sido una temporada difícil por las lesiones y es increóble la temporada que hemos hecho y cómo hemos mejorado en los dos últimos meses en ataque y en defensa. Somos lo menos goleados y nadie lo esperaba", zanjó sobre el tema.