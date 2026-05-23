Ángel Cotán 23 MAY 2026 - 23:23h.

Anotó un tanto clave por la permanencia

Así quedan los premios Pichichi, Zamora y Zarra de LALIGA EA Sports 2025/26

Compartir







Álvaro Rodríguez ha escrito su nombre en la historia del Elche CF. En un final agónico de temporada, una acción brillante del delantero centro permitió al equipo de Eder Sarabia conseguir el objetivo de mantenerse en LALIGA EA Sports. Tras el pitido final, y en medio de la fiesta ilicitana, el ariete se rompió al recordar a su padre recién fallecido.

Ante la cámara de los compañeros de DAZN, la referencia ofensiva del Elche valoró la hazaña conseguida por su club con un récord de puntos en la máxima categoría. Su discurso acabó repleto de emoción cuando habló de Coquito Rodríguez, quien perdió la vida el pasado 11 de mayo.

PUEDE INTERESARTE Balaídos volverá a escuchar el himno de la Europa League

Álvaro Rodríguez se rompe al hablar de su padre recién fallecido

Felicidad por lograr el objetivo. "No pasa nada. Muchas gracias, la verdad que estoy muy feliz. Amo a este club, me han dado la oportunidad de desarrollarme como persona y jugador... es lo mínimo que puedo darles. Es el año en el que más feliz he sido. Gracias a mis compañeros por ayudarme para llegar hasta aquí. El Elche está donde merece".

Un gol para escribir su nombre en la historia ilicitana. "Qué mejor manera, Girona es mi casa, con mis padres y amigos, aunque falta mi novia que está en Elche. Ahora volveremos a celebrarlo con ella". "Hemos hecho historia, este equipo, este club y afición se lo merece. Nada, seguiremos luchando por cumplir más sueños".

La ayuda de su padre desde el cielo. "Sí, todas mis victorias van para él, le pedí antes de venir que hiciera un esfuerzo más, que era el último partido y lo ha hecho. Gracias papa por la fuerza que me has dado ahí donde estés".