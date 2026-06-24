David Torres 24 JUN 2026 - 12:01h.

Esperaba que el Valencia CF moviera ficha sobre su futuro

Renzo Saravia se despide como el ejemplo de lo que nunca debe volver a pasar: así va la búsqueda en el lateral

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ValenciaApenas queda una semana para el final de su contrato y Renzo Saravia, que ya se despidió de Mestalla, esperaba que el Valencia CF moviera ficha por él. El compromiso verbal era que, si Renzo Saravia se ganaba sobre el césped una oportunidad, el Valencia CF se lo pensaría después de haber sido un temporero de urgencia. Sin embargo, una inoportuna lesión y un replanteamiento total del lateral derecho, han obligado que el argentino se busque un futuro lejos de Valencia. Ahora, con Thomas Meunier, principalmente, y Andrés García como segunda opción, el conjunto de Mestalla busca otras opciones para acompañar a Foulquier.

Así, según se publica en Argentina, en concreto el diario La Voz, Renzo Saravia duda en estos momentos en si volver a su país, a Belgrano, o si se decanta por una opción económicamente más interesante y escucha las posibilidades que tiene de ir a mercados como Arabia, dónde a sus 33 años todavía puede encontrar un contrato que le reporte un buen dinero antes de pensar en la retirada. En Mestalla no ven comenzar la temporada con Foulquier lesionado y un lateral tocado como Renzo, que acabó con una rotura muscular antes de tiempo.

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Renzo Saravia, el ejemplo de lo que no puede volver a suceder

Tardó más de un mes en debutar desde que fue fichado, pero cuando lo hizo ya no salió del once titular, ni tan siquiera ahora que tiene la competencia directa de Unai Núñez, el central fichado este invierno y que también ha jugado de lateral derecho. Las lesiones de Dimitri Foulquier y de Thierry Rendall, le abrieron las puertas del Valencia CF. Llevaba un mes de vacaciones cuando los de Mestalla llamaron a su puerta, y algunos más sin jugar, por lo que tardó casi dos meses en volver a sentirse futbolista. Necesitó una pretemporada express sin partidos. Pero, al final, cuando le tocó salir, demostró estar capacitado para ello. Sin embargo, el tiempo había pasado y la herida en la planificación estaba hecha.

Las carencias que destapó Renzo: Academia y plantilla de 25+3

Está claro que la llegada de Renzo se produjo por una cascada de lesiones desafortunadas e inesperadas, pero no lo es menos que, el Valencia CF ha asumido que, como cuarto lateral derecho tras Thierry, Foulquier e incluso Unai Núñez debe tener futbolistas en su Academia, en su equipo filial, para estas urgencias. Cosa que, esta campaña no sucedió. Carlos Corberán no encontró un lateral derecho de garantías para suplir las bajas y el Valencia CF tuvo que salir al mercado de laterales derechos libres en febrero. Es por eso que, tanto en invierno, como en el futuro, en el club se ha activado un plan para la Academia y que no vuelva a suceder un nuevo caso Saravia. De esta forma, la idea es firmar futbolistas para el primer equipo, pero también reforzar la Academia para que, si se necesita un lateral derecho de urgencia, o una posición similar, siempre esté el recambio en casa. Además, la idea es tener una plantilla con tres fichas sub 23 que ayuden a solventar contingencias como la sucedida en el lateral derecho.