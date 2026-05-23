Alberto Bravo Basilio García 23 MAY 2026 - 08:34h.

En ambos equipos habrá jugadores que disputen su último partido en un sábado de despedidas

Claudio Giráldez: "Cuanto antes se acabe el culebrón Mingueza, mejor para todos"

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VigoCelta de Vigo y Sevilla FC despiden este sábado la temporada 2025/26. Dos cursos radicalmente distintos. Los celestes buscan certificar su clasificación para la Europa League mientras que los hispalenses solo pueden aspirar a cerrar el año de la mejor manera posible tras una pésima campaña en la que han estado al borde del descenso durante demasiados meses. Un equipo más pendiente de los despachos con la posible venta del club que del césped. Balaídos acoge este último encuentro entre los de Claudio Giráldez y los de Luis García Plaza. Estas son las posibles alineaciones de Celta de Vigo y Sevilla FC en la jornada 38 de LALIGA EA SPORTS.

Posible once titular del Celta

Claudio Giráldez no puede contar con Carl Starfelt, Miguel Román y Manu Fernández. Los dos primeros llevan muchas semanas lesionados. El de Narón se pierde este último partido de la temporada por un leve esguince. El porriñés avanzó que alineará al "mejor once posible para ganar el partido". También dejó caer que Iago Aspas, que esta semana ha renovado su contrato una última temporada, tiene opciones de ser titular.

Los vigueses necesitan al menos un punto para asegurarse su participación en la Europa League en una noche de despedidas y fiesta por la reciente continuidad de Iago Aspas, el futbolista más importante en la centenaria historia del equipo olívico.

No se esperan grandes novedades en el once de Claudio Giráldez. Andrei Radu estará escoltado por una defensa formada por Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso. Este último está pendiente de sellar por una temporada su renovación de contrato. Nadie duda de que sucederá en los próximos días.

Ilaix Moriba, que puede ser la gran venta del verano en el Celta, estará acompañado de Fer López en mediocampo. El canterano también deberá hacer las maletas para volver a los Wolves aunque el jugador y el club celeste pelearán por ampliar una temporada más su cesión. En los volantes Óscar Mingueza y Sergio Carreira apuntan al once. El catalán es otro de los jugadores que apuntan a despedirse del Celta este sábado.

En ataque Iago Aspas y Williot Swedberg pueden ocupar los costados. En punta estará Borja Iglesias. El Panda no quiere terminar la temporada aún ya que aspira a ser uno de los 26 jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para disputar con España el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo estaría formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Posible once titular del Sevilla FC

En el Sevilla, por su parte, no hay nada en juego por delante más allá de quedar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria. Luis García Plaza ha dado más descanso del habitual a sus futbolistas y, sin saber aún su futuro pese a que tiene validado su contrato hasta 2027 al lograr la permanencia, sí espera seguir en la misma línea de competitividad de los últimos partidos.

El madrileño ha confirmado tres bajas más además de la ya sabida de Juanlu, sancionado al cumplir ciclo de amarillas en el partido ante el Real Madrid. Januzaj ha pasado toda la semana enfermo, Batista Mendy es baja por un golpe en el pie y Andrés Castrín ha terminado tocado la temporada y no va a estar. Se suman a las ya habituales de Manu Bueno y Marcao.

Con todo, la gran novedad en la lista es la de un Nico Guillén que apunta a debutar con el primer equipo sevillista. Lo que sí esta claro es que César Azpilicueta va a ser titular y disputará en Balaídos el último partido de su carrera deportiva.

De esta manera el posible once titular del Sevilla FC en Balaídos estará formado por Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Nico Guillén; Rubén Vargas, Maupay, Ejuke; y Akor Adams.