Alberto Bravo 22 MAY 2026 - 13:40h.

Giráldez cita a toda la plantilla para el último partido de Liga a excepción de los lesionados

Qué necesita el Celta para clasificarse matemáticamente a Europa League

Compartir







VigoEl Celta de Vigo ha hecho pública la convocatoria confeccionada por Claudio Giráldez para el último partido de la temporada. Los vigueses se juegan en Balaídos la clasificación para la Europa League ante el Sevilla FC. Con un punto lograrían ese objetivo impidiendo que el Getafe CF logre superarlos en la sexta plaza de la clasificación en caso de victoria ante CA Osasuna. El técnico porriñés ha citado a la totalidad de su plantilla, a excepción de los lesionados, para este partido de la jornada 38 de LALIGA EA SPORTS.

La lista de convocados está formada por 25 jugadores por lo que Claudio Giráldez deberá realizar este sábado dos descartes ya que en el banquillo solo se pueden sentar 12 futbolistas. Sigue de baja Carl Starfelt, citado por Suecia para disputar el Mundial aunque los servicios médicos celestes aún no han decidido si el central debe pasar por el quirófano debido a una hernia discal.

PUEDE INTERESARTE El Celta busca dos volantes ofensivos de distinto perfil en el mercado de fichajes estival

También permanece lesionado Miguel Román, que afronta las últimas semanas de recuperación de una fractura en el pie izquierdo. Aún así ambos jugadores estarán sobre el césped en la fiesta que organiza el Celta al finalizar el partido para celebrar la clasificación europea por segunda temporada consecutiva.

La novedad, en el plano negativo es la baja de Manu Fernández por lesión. "Tuvo pequeño esguince ayer entrenando y no pudo entrenar hoy. El resto están todos disponibles e iremos todos y decidiremos allí en el campo", reveló Claudio Giráldez en sala de prensa.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Marcos Alonso.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Matías Vecino.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui, Franco Cervi.