Jesús Pérez Baraja 25 ABR 2026 - 12:01h.

Lo que Clerc detecta que le falta al vestuario del Real Valladolid: "Demasiado sano"

Ocho puestos y nueve puntos de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y la Real Sociedad B miden sus fuerzas este sábado a partir de las 16.15 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 37 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Pucela

Aunque aún no se conoce la convocatoria del Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto vasco. Después de perder (1-0) ante el FC Andorra en el Estadi de la Federación Andorrana de Fútbol de la localidad de Encamp el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Iván Garriel, Noah Ohio, Sergi Canós Tenés y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Hugo San y Brain Chinedu, el técnico valenciano podría incidir en la idea de los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Marcos André de Sousa.

Bajas y alineación del Sanse

Aunque aún no se conoce la convocatoria en la Real Sociedad B, Ion Ansotegi ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de perder (1-3) contra el Real Racing Club en el Estadio de Anoeta de San Sebastián el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Kazunari Kita y de los lesionados Iñaki Rupérez y Álex Lebarbier, y la presencia de algunos jugadores con ficha de la Real Sociedad C, el técnico vizcaíno podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Ansotegi y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto donostiarra, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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Egoitz Arana; Alberto Dadie, Unax Ayo, Iker Calderón, Jon Balda; Jon Eceizabarrena, Tomy Carbonell; Lander Astiazaran, Gorka Gorosabel, Mikel Rodríguez; y Gorka Carrera.