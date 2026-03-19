Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 08:32h.

Claudio Giráldez no puede contar con Miguel Román, Óscar Mingueza y Borja Iglesias

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VigoEl Celta de Vigo sueña con protagonizar otra gran noche europea, la que sería la primera de su centenaria historia en Francia, en el Groupama Stadium de Lyon. En la capital del Ródano le espera un nuevo reto continental, por las bajas de Miguel Román, Borja Iglesias y Óscar Mingueza y la entidad del rival, que llega con la esperanza de clasificarse gracias al gol del brasileño Endrick en el tramo final del partido de ida en Balaídos. Claudio Giráldez pierde jugadores mientras que Paulo Fonseca recupera a un buen número de sus mejores hombres. Estás son las posibles alineaciones de Olympique de Lyon y Celta de Vigo en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Posible once titular del Olympique de Lyon

El gol de Endrick, cedido por el Real Madrid, en el tramo final del partido de Balaídos llena de esperanza a los lioneses de cara a clasificarse para cuartos de final, aunque el equipo ha dado en las últimas semanas síntomas de agotamiento físico y sigue acumulando bajas. Para este encuentro recupera a Pavel Sulc, Afonso Moreira y Malick Fofana aunque parece que ninguno será titular.

Los de Paulo Fonseca suman seis partidos sin ganar. Primero encadenó tres derrotas consecutivas, que les apeó de la Copa de Francia y del tercer puesto, antes de sumar tres empates seguidos. Esta racha ha activado las alarmas en el club. Muchos se preguntan si el equipo adolece de falta de energía. Lastrado durante toda la temporada a numerosas lesiones, con un número de efectivos ajustados, Fonseca no ha podido rotar y hay jugadores que empiezan a dar síntomas de fatiga.

Un hecho particularmente claro en algunos puestos, como en el lateral derecho, donde Ainsley Maitland-Niles apenas ha tenido reposo, pero también en el sector ofensivo, donde el equipo muestra una falta de puntería que no tenía hace unos meses. Algunos apuntan a la gestión del técnico portugués, demasiado ambicioso en relación a su plantilla, que jugó a tope todas las competiciones y que ahora puede pagarlo.

Vuelven Alfonso Moreira, Malick Fofana y Pavel Sulc aunque seguirá sin poder contar con Ruben Kluivert, Maitland-Niles y Ernest Nuamah. Ninguno de ellos, tal como reconoció Fonseca, parece estar en condiciones de ser de la partida ante el Celta.

De esta manera el posible once titular del Lyon podría estar formado por Grief; Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner Vinicius; Tolisso, Morton, Nartey; Endrick y Yaremchuk.

Posible once titular del Celta de Vigo

Claudio Giráldez ha citado a la totalidad de su plantilla para viajar a Francia, en la expedición celeste están Óscar Mingueza y Borja Iglesias, que deberán cumplir un partido de sanción. El único jugador que no está con el resto del equipo es Miguel Román, que ha sido operado de una fractura en el pie izquierdo hace escasos días.

El Lyon dominó en Balaídos, pero los de Claudio Giráldez, que jugaron desde el minuto 55 en inferioridad por la expulsión de Iglesias, hicieron daño con su velocidad en las transiciones. Así llegó el gol de Javi Rueda y la clarísima ocasión de Borja que sacó el portero eslovaco Grief para situar el 2-0.

Es un serio aviso para el equipo francés junto al espectacular rendimiento a domicilio del Celta, que este curso ya ganó en el Santiago Bernabéu, en el Touba Satadium de Salónica -donde el PAOK llevaba más de un año sin perder- y en el Estadio Maksimir de Zagreb.

Claudio Giráldez, después de su rotación masiva frente al Betis en La Cartuja, alineará su once de gala, con Iago Aspas, Williot Swedberg y Pablo Durán ocupando el puesto de Borja Iglesias en la delantera. El técnico jugó al despiste con la titularidad del capitán pero todo apunta a que será de la partida en Lyon.

Por detrás, el uruguayo Matías Vecino formará junto a Ilaix Moriba en el doble pivote, con dos carrileros de recorrido como Sergio Carreira y Javi Rueda en los costados. Javi Rueda, Carl Starfelt y Marcos Alonso escoltarán a Andrei Radu en un Celta que sueña con acceder a los cuartos de final de la Europa League.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo ante el Olympique de Lyon estará formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Williot Swedberg y Pablo Durán.