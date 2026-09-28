Basilio García Sevilla, 28 SEP 2026 - 18:31h.

El lateral también recibió el 'empujoncito' de Isco

Manu Fajardo acepta las críticas: "Yo soy exigente y autocrítico"

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El mercado del Real Betis Balompié tuvo su primer fichaje destacado en Fran García. El lateral del Real Madrid decidió unirse a la disciplina verdiblanca para reforzar el lateral izquierdo, una de las posiciones más señaladas en la pasada temporada, y su rendimiento de momento está convenciendo.

El futbolista madrileño se ha reencontrado en Sevilla con Manu Fajardo, con el que coincidió en los dos años en los que estuvo jugando en el Rayo Vallecano, que le sirvieron para confirmarse en la élite. El director deportivo verdiblanco ha jugado un papel importante, probablemente el papel clave, para que Fran García haya acabado en La Cartuja.

El jugador de Bolaños de Calatrava ha concedido una entrevista a Estadio Deportivo en la que habla sobre cómo se gestó su fichaje por el Betis y las conversaciones que tuvo antes de tomar la decisión definitiva. Hay nombres importantes, Isco, Ceballos, Pellegrini… pero el futbolista destaca el ahínco de Fajardo. “Fue todo muy rápido, o sea que no fue algo que ya estuviera premeditado. En el primer momento es verdad que Manu Fajardo ya habló con nosotros y fue de un día para otro el venir para acá”.

“Ya me conocía de mi época en el Rayo que coincidimos allí y fue el que hizo más fuerza para que también pudiera venir para acá”, añadía el futbolista sobre la figura de Manu Fajardo.

Isco, Ceballos…

Además del nombre del director deportivo, Fran García también afirmó haber mantenido una conversación con Isco Alarcón, una de las grandes estrellas verdiblancas. “Ya me habló cuando tenía la oportunidad de venir para acá. Ya lo conocía de mi etapa allí en el Madrid y, bueno, también eso ayuda a tomar una decisión”.

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Sin embargo, no llegó a hablar con Dani Ceballos pese a que se preveía que el utrerano acabara regresando al Betis, como así fue. “Alguna vez hablé con él, pero es verdad que nunca tocamos ese tema y se quedó al margen”.

Tampoco tuvo charla alguna con Manuel Pellegrini. “No llegué a hablar con él en ningún momento, fue todo muy rápido también y no dio pie. Fue de la noche a la mañana prácticamente”, concretaba el nuevo jugador bético.