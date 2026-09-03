David Torres 03 SEP 2026 - 09:09h.

Nada más llegar fue titular ante las bajas y jugó todo el partido, ahora se enfrenta a su pasado

Gourlay, Corberán y los jugadores, recibidos con gritos e insultos en el aeropuerto tras la debacle de Riazor

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ValenciaArnau Martínez ya sabe lo que es vestir la camiseta del Valencia CF en partido oficial y las consecuencias de hacerlo mal. El lateral catalán se estrenó como titular en Riazor, apenas unos días después de incorporarse al conjunto de Carlos Corberán y tras completar únicamente unas sesiones de entrenamiento con sus nuevos compañeros. El contexto, sin embargo, no pudo ser más complicado con gritos e insultos a su llegada a Valencia; compañeros criticando con Luis Rioja o Dimitrievski y con el entrenador avergonzado por la imagen. Formado en la cantera del Barça, ya sabe qué es lo que tiene entre manos. Su estreno en Mestalla será en un partido tenso tras el mercado de fichajes para el que Arnau se prepara.

Así jugó Arnau Martínez

El nuevo jugador valencianista ocupó el centro de la zaga y después el lateral derecho en un equipo que firmó en Riazor una de sus actuaciones más preocupantes de los últimos tiempos. El Deportivo se impuso por 3-1 a un Valencia que volvió a mostrar problemas de intensidad, concentración y contundencia, en una noche en la que los dos goles en propia puerta terminaron de condenar al conjunto de Corberán. El desastre del Valencia en Riazor dejó al descubierto todas sus vergüenzas.

Su estreno, por tanto, estuvo muy lejos del escenario que probablemente había imaginado cuando cerró su fichaje por el Valencia hasta 2031. El defensa tendrá ahora la oportunidad de pasar página y estrenarse ante Mestalla en el próximo encuentro contra el Barça y, en ese sentido, va su mensaje tras su debut

El mensaje de Arnau Martínez tras la debacle

El propio futbolista quiso dirigirse a la afición después del partido. Arnau no escondió su decepción por el estreno, pero apostó por mirar hacia delante y por reivindicar el trabajo como camino para cambiar la situación. "No fue el debut que esperaba, pero estoy convencido de que con exigencia, trabajo y responsabilidad llegarán los resultados", escribió el defensa en sus redes sociales.

Arnau también quiso poner ya el foco en su próximo compromiso, que será además su primer partido ante la afición valencianista: "Nos vemos domingo en Mestalla, afición. Amunt, Valencia!". Será, salvo sorpresa, su debut como local. Un mensaje que llega después de una noche especialmente dura y con el Valencia obligado a reaccionar. El equipo necesita cambiar rápidamente la imagen ofrecida en Riazor y el próximo partido en Mestalla se presenta como la primera oportunidad para hacerlo aunque sea contra el vigente campeón.

Un debut en Mestalla tenso

Arnau Martínez, salvo sorpresa mayúscula, será titular ante el FC Barcelona, el club en el que se formó hasta edad juvenil, en su estreno en Mestalla este domingo. Será un duelo tenso, tras un mercado en el que él ha sido el fichaje más costoso, pero en el que el Valencia CF se ha quedado corto. A menos de que vayan las cosas bien contra el líder, el ambiente estará caldeado y Arnau conocerá el carácter de su nuevo estadio. "Nos vemos el domingo en Mestalla afición. Amunt", concluye en su mensaje.