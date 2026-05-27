Fran Fuentes 27 MAY 2026 - 16:12h.

Dos nuevos nombres se suman al casting que lideran Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate

Cata seguirá ligado a Osasuna tras rechazar al Real Oviedo

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CA Osasuna sigue trabajando en la búsqueda de un entrenador. Tras confirmar que Alessio Lisci no seguirá en el club la próxima temporada, la dirección deportiva que encabeza Braulio Vázquez busca una opción que se ajuste al estilo que el conjunto navarro ha llevado por bandera en los últimos años. En este sentido, las dos principales alternativas que se manejaban eran Imanol Alguacil y el regreso de Jagoba Arrasate. Sin embargo, no son las únicas. aunque, eso sí, una de ellas se ha caído este mismo miércoles.

Y es que, según informa Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, Osasuna tiene a otros dos nombres en la recámara. El primero de ellos sería Carles Martínez, técnico del Toulouse. El barcelonés no seguirá el próximo curso en el cuadro francés, al que ha dejado en una tranquila décima posición en la Ligue 1. A sus 42 años, se postula como uno de los técnicos más prometedores del panorama nacional.

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Antes de eso entrenó en la cantera del Espanyol y del Barcelona hasta categoría cadete, antes de irse a formar juveniles a Al-Rayyan y a la selección de Kuwait. En diciembre del 2022 pasó a ser el entrenador asistente de Philip Montanier en el propio Toulouse, y a final de temporada le dieron el cargo de primer entrenador para la temporada 23/24. Desde entonces, ha cosechado éxitos en el club francés.

Otra de las alternativas que baraja Osasuna es Beñat San José. El actual entrenador de la SD Eibar lucha por meter al conjunto armero en el play off de LALIGA HYPERMOTION, en un equipo que ha recuperado su identidad luchadora desde la llegada del preparador donostiarra. También cumple contrato el 30 de junio y, a falta de conocer si el equipo eibarrés entra o no en la promoción de ascenso, sigue desplegando un fútbol aguerrido y vertical.

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Éder Sarabia se autodescarta para Osasuna... y para cualquier otro equipo

La opción que, en las últimas horas, se ha caído para CA Osasuna es la de Éder Sarabia. No era una opción con mucha fuerza, y ha resultado ser más un anhelo de los osasunistas en redes sociales que una posibilidad real. Sin embargo, esta ha terminado de diluirse al confirmar el propio técnico vasco que se tomará un año sabático para disfrutar de la vida familiar. En este sentido, el propio técnico ha dejado claro que necesita parar y que no cogerá a ningún equipo en los próximos meses, al menos hasta que no descanse.

De este modo, el casting para el banquillo rojillo sigue su curso. El asiento que acaba de dejar libre Alessio Lisci es bastante exigente y no todo el mundo está preparado para sentarse ahí.