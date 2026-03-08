El giro clave en el futuro de Óscar Mingueza entre su renovación o salida del Celta

Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 20:30h.

Mingueza tiene que decidir aún qué pasa con su futuro

Claudio Giráldez confirma qué le pasa a Mingueza: "Se suma un poco todo"

El Celta de Vigo está inmerso en la eliminatoria contra el Olympique de Lyon de octavos de Europa League y en la pelea por volver a acceder a las competiciones en el Viejo Continente vía LALIGA EA Sports mientras Marco Garcés planifica la próxima temporada. Entre las prioridades está la renovación de tres pesos pesados como Iago Aspas, Marcos Alonso y un Óscar Mingueza que ha tomado una decisión clave para su futuro.

Tal y como informa As, el defensa catalán ha cambiado de representante al dejar a Josep María Orobitg, con el que llevaba desde su etapa juvenil por una agencia que anunciaría en los próximos días. Una modificación que puede ser clave a la hora de conocer dónde jugará la próxima temporada mientras el tiempo se agota con todos los implicados a la espera.

El Celta, a la espera de que Óscar Mingueza decida su futuro

El contrato de Óscar Mingueza con el Celta de Vigo finaliza este próximo 30 de junio y aún no ha decidido dónde va a continuar su carrera tras cuatro temporadas en la ciudad olívica. El Aston Villa o la Juventus son algunos de los clubes que han mostrado interés en su contratación, la cual podrían realizar como agente libre sin tener que pagar traspaso al club gallego.

Marco Garcés confirmó que, como en el caso de Iago Aspas y Marcos Alonso, el catalán tiene sobre la mesa una oferta de renovación que estaría en torno a los cuatro millones de euros brutos por temporada. Una cifra con la que el conjunto celeste espera convencer al futbolista, clave para Claudio Giráldez desde que el técnico de Porriño ascendiera al primer equipo.

"Tienen ofertas de nuestra parte, la tienen en su escritorio. Ellos están determinando qué quieren de su futuro", confirmó hace unas semanas el director deportivo, añadiendo que "Mingueza es una de nuestras piezas más condicionadas". Una importancia que se refleja dentro de su participación en el equipo y, a pesar de haber reducido sus minutos en el último tramo de campaña, Giráldez ya reafirmó su importancia.

"Creo que hay momentos para todos, ha tenido una participación muy alta en lo que va de temporada. Hay momentos en los que estás mejor, momentos en los que estás peor y momentos en los que el plan para mí encaja más para un perfil de carrilero u otro, y se suma un poco todo. Ha hecho muy buenos entrenamientos esta semana y sabemos que va a ser un jugador fundamental para nosotros de aquí a final de temporada", declaró el técnico del Celta antes del partido en Girona, donde fue clave con su asistencia a Ferran Jutglà y con el balón que Vitor Reis introdujo en su propia portería.