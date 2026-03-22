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Posible alineación del CD Mirandés y el Real Valladolid en la Jornada 31 de LALIGA Hypermotion

Los jugadores del Pucela celebran la victoria ante el Leganés
Los jugadores del Pucela celebran la victoria ante el Leganés. LALIGA.
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ValladolidEl CD Mirandés y el Real Valladolid miden sus fuerzas este domingo a partir de las 16.15 horas en el Estadio de Anduva de la ciudad burgalesa. El partido corresponde a la Jornada 31 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Mirandés

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Mirandés, Antxon Muneta ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de perder (0-2) ante el Cádiz CF en el Estadio de Anduva de la localidad mirandilla el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-5-3-2. Con las bajas de los lesionados Pablo López y Alberto Marí, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico vasco podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Muneta y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto rojillo, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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Juanpa Palomares; Toni Tamarit, Juan Gutiérrez, Nikola Maras, Jorge Cabello, Fernando Medrano; Ali Houary, Selvi Clúa, Rafel Bauzá; Javier Hernández, y Siren Diao.

Bajas y alineación del Pucela

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto mirandés. Después de vencer (3-2) al CD Leganés en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados David Torres, Noah Ohio, Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye y Guille Bueno, el técnico valenciano podría variar pocos nombres. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, Ramón Martínez, Iván Garriel; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Marcos André de Sousa.

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