Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 19:45h.

Así salen Luís Castro y José Alberto López

Yassir Zabiri y el único escenario que haría que se fuera del Racing de Santander

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La jornada 14 de LALIGA EA Sports arranca este viernes en el Ciutat de València con el partido entre el Levante y el Racing de Santander con los dos equipos muy lejos en la clasificación (15º y 7º, respectivamente) a pesar de que apenas les separan cinco puntos. Los dos equipos se medirán antes de sus compromisos de la próxima semana en la Copa del Rey con estos onces confirmados por parte de Luís Castro y José Alberto López.

La mala noticia en el Levante ha llegado en forma de lesión de Manu Sánchez, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá prácticamente lo que queda de temporada. Esto provoca que Marc Santos, con 16 años recién cumplidos, sea el encargado de sustituirle en su primera titularidad con el equipo granota en LALIGA EA Sports tras hacerlo ya en el choque de Copa del Rey contra el Tarancón.

Jeremy Toljan también estará un mes de baja y Petar Ratkov tampoco está disponible por problemas físicos de cara a una alineación que apenas ofrece otra modificación con respecto al equipo que igualó frente al Elche más allá de las entradas obligadas de Nacho Pérez y Marc Santos en defensa. Víctor García recupera un puesto en el once titular para jugar de extremo dejando en el banquillo a Brugui.

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José Alberto llegaba al partido con tres bajas por lesión en el Racing tras recuperar para la lista a Íñigo Sainz-Maza y a Guliashvili de los problemas que sufrieron durante la semana. Álvaro Mantilla se perderá lo que resta de temporada, Maguette Gueye estará en torno a un mes de baja y Andrés Martín aún no se ha recuperado de la lesión sufrida a inicios del mes de noviembre.

El once será el mismo con el que el conjunto montañés logró el triunfo frente a la Real Sociedad el pasado domingo, con Iker Luque asentado en la banda derecha del ataque y la pareja de centrales formada por Pedro Felipe y Belocian con Pablo Ramón por el costado diestro. Arriba formará de nuevo Yassir Zabiri, que anotó un doblete ante los donostiarras y sólo tiene por delante a Raphinha y a Kylian Mbappé en la pelea por el Pichichi gracias a sus 11 tantos.

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Alineaciones confirmadas del Levante-Racing de Santander

XI del Levante: Mathew Ryan; Nacho Pérez, Aissa Mandi, Adrián Dela, Marc Santos; Oriol Rey, Dani Requena, Jon Ander Olasagasti; Thiago Fernández, Víctor García, Iván Romero.

XI del Racing: Julen Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro Felipe, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Iván Martín, Iker Luque, Íñigo Vicente, Sergio Canales; Yassir Zabiri.