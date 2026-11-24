Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 07:53h.

Cesc Fábregas tiene una cláusula de salida al Barcelona y otros dos clubes más

El equipo cántabro es séptimo tras 13 jornadas disputadas

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El Racing de Santander se ha convertido en una de las sensaciones de LALIGA. No solo por sus buenos números. El equipo cántabro es séptimo con 17 puntos tras 13 jornadas disputadas. Además de eso, practica un fútbol atractivo que llama mucho la atención. Bien es cierto que no destaca por su fortaleza ofensiva, pero sí por su poderío en ataque y por desarrollar un juego muy vistoso y entretenido para el espectador. El modelo que José Alberto ha implantado en El Sardinero también es ejemplo para otros clubes incluso de superior nivel. Es el curioso caso del Como 1907 de Cesc Fábregas.

Tal y como cuentan en Deportes Cope Asturias, el conjunto italiano sigue muy de cerca todo lo que hace el Racing de José Alberto. Concretamente, Fábregas envía gente a Santander para ver de cerca los entrenamientos del equipo y captar conceptos. "Es increíble. Hay gente del Como que va a ver entrenamientos del Racing. Uno de los entrenadores más de moda ahora mismo en el fútbol mundial coge cosas de José Alberto López", comentan en el programa.

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Sin duda, una gran demostración de lo mucho que le está aportando el míster asturiano al Racing de Santander.

José Alberto, tras la victoria frente a la Real

El entrenador del Racing de Santander destacó que sus jugadores "se dejaron todo" este domingo en la victoria por 3-2 ante la Real Sociedad. El Racing se impuso por 3-2 gracias a un último gol de penalti y el técnico ha destacado que les costó "asumir la ventaja por 2-0 e interpretar los momentos del partido".

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Sobre el desarrollo del choque, José Alberto afirmó que Racing y Real Sociedad son "dos equipos muy parecidos", conjuntos "eléctricos y que sufren mucho a nivel defensivo". Por ello consideró que "seguro que el espectador neutral lo ha disfrutado", aunque ha confesado que él lo ha sufrido.

En cuanto a la actuación de Yassir Zabiri, autor de dos de los tres goles del Racing, ha subrayado que su aportación va más allá de los tantos y que se queda con "su trabajo y todo lo que da al equipo". "No es casualidad que lleve tres goles robando el balón al portero", ha añadido.