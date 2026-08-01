David Torres 01 AGO 2026 - 11:11h.

Siete bajas tiene el técnico que se espera que rote menos y apueste por Dimitrievski

Carlos Corberán empieza el mes sumando dos efectivos, sin lateral derecho y con siete bajas

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ValenciaEl Valencia CF se enfrentará este sábado al Stoke City en el que será su quinto amistoso de la pretemporada y en el que estará disponible por primera vez el meta normacedonio Stole Dimitrievski, del que se espera que sume sus primeros minutos.

El equipo de Carlos Corberán ha sumado dos derrotas contra el Petro de Luanda de Angola (1-3) y el Castellón (1-2), mientras que ha ganado al Eldense (3-0) y al Derby County (2-1) en lo que va de pretemporada en unos partidos en los que en cada parte ha habido dos equipos bien diferenciados.

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Menos pruebas, apuesta por Dimitrievski y más continuidad en el once titular

Sin embargo, se espera que contra el equipo inglés se vea un equipo más reconocible. A menos de un mes para que comience la Liga, Corberán y su cuerpo técnico quieren ir definiendo cuál será el equipo titular ante el Celta de Vigo el sábado 22 de agosto en Mestalla.

Por ese motivo, habrá jugadores que sumen más minutos y jueguen tanto en el primer tiempo como en buena parte del segundo. Así, se espera que Dimitrievski, que no ha participado todavía por gestión de cargas, pueda sumar sus primeros minutos después de su renovación hasta 2028.

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Siete bajas

Por otro lado, es probable que Pepelu sea baja para el partido ya que, aunque en los últimos dos días se ha ejercitado con el grupo, arrastra molestias de un golpe que recibió en la costilla ante el Castellón. En el caso de Mouctar Diakhaby, el central podría participar pese a que se retiró este viernes del entrenamiento por gestión de cargas.

Con todo, y a falta de fichajes imprescindibles para confeccionar un once titular como un lateral derecho, en Paterna se han quedado hasta seis jugadores que, de momento, no cuentan para el técnico. Algunos con poca cosa, como el delantero nigeriano Sadiq Umar, con una lesión en la zona isquiotibial sufrida ante el Castellón o Rubo Iranzo, lesionado en el entrenamiento del pasado viernes, y otros que tardarán más en volver como son Dimitri Foulquier, que sigue con su recuperación de la rodilla; y los lesionados de larga duración José Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí.

Horario y dónde ver gratis el Stoke City - Valencia CF

El partido se disputará en el Bet 365 Stadium a las 19:30 hora española (CET) y se celebrará a puerta abierta. Tras el encuentro, los valencianistas pondrán rumbo a València, donde ya permanecerán hasta el inicio de Liga.

El partido se podrá ver a través de tres vías. Por un lado, À Punt ofrece desde las 19:30 h el partido amistoso entre el Stoke City y el Valencia CF que se disputará en tierras británicas. Con este partido el conjunto de Carlos Corberán cierra su estancia en Inglaterra para finalizar la pretemporada en casa. También se podrá seguir por los canales oficiales del club y por Gol