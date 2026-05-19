María Trigo Sevilla, 19 MAY 2026 - 09:20h.

Este año le tocó tomar las riendas del primer equipo en varios partidos

Las palabras de Vinicius hacia la grada que encendieron aún más a la afición del Sevilla: "Estás loco"

Compartir







Una vez que el Sevilla FC ha logrado certificar matemáticamente la permanencia en LALIGA EA SPORTS, llega el momento de hacer balance. Una de las primeras personas en hacerlo es Javi Martínez, miembro del cuerpo técnico que tuvo que dar un paso de gigante tras la dura sanción de siete partidos del Comité a Matías Almeyda.

Tomó parte de las riendas del equipo y era el encargado de dar muchas ruedas de prensa y de estar en la banda durante los partidos. Un hecho que lo puso en primera plana y que le ha generado que viva en una "mezcla constante de sentimientos", según manifiesta el propio técnico sevillista.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla FC habría descartado definitivamente el fichaje de Patrik Mercado

El mensaje de Javi Martínez

Tanto en X como en Instagram, el preparador sevillano ha publicado una serie de fotografías acompañadas de unas palabras en las que cuenta cómo ha vivido esta campaña que está a punto de llegar a su final.

"Temporada 25/26, la más dura y especial para mí. Una mezcla constante de sentimientos, experiencias, responsabilidad, sufrimiento, orgullo y pasión. Inolvidable. Objetivo cumplido, la salvación es de todos. Gracias, Sevilla FC , Luis García Plaza, Matías Almeyda, compañeros de staff, jugadores y AFICIÓN. Cuando todo parecía perdido, la gente nos levantó, nos emocionó y nos empujó hasta conseguirlo, sin duda", ha escrito en sus redes sociales, donde no ponía nada desde que se despidió de Matías Almeyda y su cuerpo técnico.

PUEDE INTERESARTE Los mensajes 'ocultos' de García Plaza sobre su futuro en el Sevilla

Javi Martínez lleva media vida ligado al Sevilla FC. Estuvo como jugador y empezó ahí su carrera como entrenador. Desde los escalafones inferiores del club, fue subiendo poco a poco hasta llegar al primer equipo cuando Juan Díaz se fue de la entidad. Ya fue el segundo de Jesús Galván en el Sevilla Atlético y esta temporada ha vivido de pleno multitud de roles en con su Sevilla FC.