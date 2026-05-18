El Sevilla FC habría descartado definitivamente el fichaje de Patrik Mercado

Álvaro Borrego 18 MAY 2026 - 21:25h.

El Sevilla habría desestimado su fichaje por la grave lesión sufrida en la rodilla

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El Sevilla FC ha descartado definitivamente la incorporación de Patrik Mercado, por el cual llegó incluso a anunciar un preacuerdo con Independiente del Valle. Según explicaban los compañeros de El Pelotazo, la entidad habría optado por desestimar su llegada habida cuenta de la grave lesión que sufrió en la rodilla y que le mantendrá un total de nueve meses alejados de los terrenos de juego. De esta manera Sangante y Juan Iglesias quedan como los dos únicos fichajes cerrados por la actual dirección deportiva y muy posiblemente los últimos, dado que Antonio Cordón valora dar un paso al lado dados sus malos resultados esta campaña.

El Sevilla FC anunció a finales de febrero un principio de acuerdo con Independiente del Valle a razón de unos seis millones de euros, pero la grave lesión sufrida -se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco- lo terminó por cambiar todo. Antonio Cordón reconoció que el club guardaba mecanismos para romper el preacuerdo y así ha terminado siendo. Según se llegó a filtrar desde la entidad, una vez se determinase el alcance real y el estado de su rodilla se tomaría una decisión definitiva, aunque desde Ecuador llegasen a amenazar incluso con emprender acciones legales si se rompiese ese entendimiento.

Sea como fuere, el principal afectado ha terminado siendo el futbolista, nombrado mejor jugador de su liga. El mediocampista, que en julio cumplirá 23 años, esperaba dar el salto a Europa, pero esa grave lesión lo deja todo en el aire. El propio Patrik Mercado compartía hace unas semanas una reflexión en sus redes sociales, señalando un calendario que dibujaba cuántos meses le quedaban para regresar a los terrenos de juego.

Esta reflexión no esconde el lamento de Patrik Mercado, cuya lesión puede arruinar uno de los grandes sueños de su carrera: "Siempre se pone más difícil justo antes de subir de nivel… como si la vida quisiera comprobar cuánto lo deseas de verdad", rezaba el relato que hacía suyo el jugador. Aun así apela a la resiliencia y al superar los obstáculos para regresar más fuerte: "Es en ese punto donde muchos dudan, se frenan o se rinden, pero ahí también es donde nace la diferencia. No te detengas ahora. Respira hondo, aprieta los dientes y sigue avanzando. Porque si duele, si pesa y si cuesta… probablemente es porque estás a punto de crecer". Pero por el momento no será en el Sevilla FC.

Hace unas semanas, Luis Fernando Saritama, gerente deportivo de Independiente del Valle, le pasó la responsabilidad al Sevilla FC, asegurando que tenían que hacer frente a su fichaje, aunque sin embargo, la versión del Sevilla es radicalmente opuesta a la que ha expresó de manera pública Saritama. Según contamos en ElDesmarque, en la capital hispalense entendían siempre que el jugador no es de su propiedad, por lo que no tienen nada que decir en cuanto a la operación ni a la recuperación del jugador.