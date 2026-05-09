Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 17:25h.

Simeone apuesta por sus mejores hombres. Giráldez deja a Carreira, Jutglà y Aspas en el banquillo

Giráldez, no duda de la profesionalidad del Atlético: "Ojalá esté de vacaciones, pero no lo creo"

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VigoAtlético de Madrid y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que saltarán al césped del Metropolitano en apenas una hora. A las 18.30 horas arranca el partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS. Los del Cholo Simeone, tras la polémica eliminación en las semifinales de la Champions League, se han quedado sin objetivos. Sí los tiene el cuadro dirigido por Claudio Giráldez, que aspirar a repetir participación europea la próxima temporada. Estas son las alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Celta de Vigo en la jornada 35 que se disputa en el Metropolitano.

Once titular del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid forma con un once titular compuesto por Oblak, Giménez, Pubill, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Baena, Lookman; Griezmann y Sorloth.

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El Cholo Simeone, en la rueda de prensa previa al partido, volvió a poner en valor la temporada realizada: "Los jugadores tienen clarísimo el lugar en el que están, el agradecimiento que les di por la temporada extraordinaria en cuanto a competitividad. Está claro que no ganamos nada, pero a los críticos les agradezco porque son necesarios, nos hacen mejorar y son necesarios".

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Respecto a cómo puede recibirlos la afición tras caer ante el Arsenal explicó que "nos reencontraremos con nuestra gente, decidirá si está con el equipo o no, la gente quiere ganar y es entendible cualquiera de los dos escenarios. Tenemos que seguir trabajando, dar el máximo, que se vea que lo damos todo y luego hay que aceptar".

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Álvaro Núñez, Ilaix Moriba, Fer López, Óscar Mingueza; Pablo Durán, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro, apuntó respecto al Atlético que "ojalá estén de vacaciones, pero realmente no lo creo. Creo que toda la gente que va a salir tiene motivos por los que dar su mejor nivel y, encima, están jugando también el tercer y cuarto puesto, que es dinero".

"Tenemos que intentar ser protagonistas con la pelota, que lo hemos conseguido muchas veces contra ellos. Cuando no lo hemos conseguido, hemos sufrido mucho más", apuntó cuando fue cuestionado por cómo se puede vencer en el Metropolitano.

Lo que dejó claro el entrenador es que el equipo se dejará la vida para regresar a Europa, independientemente de la competición: "Ojalá juguemos la Conference, significará estar en competición europea otra vez. Y si tenemos la posibilidad de jugar la Europa League. Jugar dos años seguidos competición europea para nosotros sería un sueño y sería una temporada matrícula de honor".