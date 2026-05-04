Oihan Sancet afea en Mendizorrotza a quienes le vendían por unas monedas

El periodista Patxi Arteta tira del hilo de la balsámica victoria del Athletic en Vitoria-Gasteiz

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BilbaoPero que a gusto se quedaron. En Mendizorrotza los jugadores del Athletic Club me han puesto fácil el titular para ElDesmarque. Se adelantaron al Día de las Madres y les han regalado con el mejor obsequio que un hijo puede hacer a la persona que lo trajo a éste actual y convulso mundo: una victoria que sellaba definitivamente seguir estando en Primera división como en las 95 ediciones vividas en los 128 años de historia de este club.

Los jugadores salieron portando en las espaldas de sus camisetas su segundo apellido, una manera de honrar a sus amatxus y ese "amor" por ellas quedó demostrado en el devenir de un derbi vasco que comenzó horrible y acabó con un torrente de felicidad también para Ernesto Valverde que cumplía 500 partidos como entrenador del Athletic, el que más de toda su historia.

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Había nubarrones antes del duelo, no sólo en los cielos vascos con tormentas importantes, sino por el inicio del partido con un rival, el Glorioso, que también andaba bastante más necesitado que los nuestros. El choque comenzó horrible y sin un solo disparo a portería rival por parte de los bilbaínos, nos fuimos perdiendo 1-0 al descanso con el obús de Antonio Blanco.

Alguien le debió susurrar al oído al técnico rojiblanco que de seguir así la afición se iba a cagar en las pobres madres de los jugadores y entendió que eso no podía ser así en efeméride tan sentida. Total que sacó a Robert Navarro que empató con su sexto gol en liga, cifra importante para lo poco que juega, y a Oihan Sancet.

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El 'Ciervo', que se reivindicó como el jugador de más clase del Athletic Club cuando está a lo que está, a jugar al fútbol y no a otras cosas... y en esas tierras alavesas el 'Ciervo' de Mendillorri marcó un auténtico golazo digno de su súper clase. Tanto que sirvió para volver a empatar porque los babazorros se habían vuelto a poner por delante en el marcador en un balón parado.

Humor: "la primera parte fue como regalar a una madre a Kiko Rivera, más conocido como Paquirrín, y la segunda a George Clooney, el de Nespresso"

El último futbolista que firmó la remontada, también con dos buenos goles, fue un muy recuperado para la causa futbolística Nico Williams Arthuer. Sin embargo, el bueno de Nico tuvo que escuchar silbidos e insultos desde la grada alavesa, lo cual desmerece a una parte de esa afición a la que quizás no visitemos la próxima campaña porque igual están jugando un peldaño de categoría más baja.

En fin, quedan cuatro envites de LALIGA y se puede y se debe aspirar a entrar en alguna competición europea. La pena es que no quedan más 'días de la madre' aunque a nadie le amarga un dulce un buen regalo, envuelto en lazo europeo, aunque sea con carácter retroactivo.

.- Por Patxi Arteta, Periodista