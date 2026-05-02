Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 13:37h.

Claudio Giráldez no puede contar con Carl Starfelt, Marcos Alonso, Matías Vecino y Miguel Román

Carl Starfelt, hernia discal y posible intervención quirúrgica

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El Celta de Vigo ha hecho pública la convocatoria confeccionada por Claudio Giráldez para medirse, este domingo a las 14.00 horas en Balaídos, al Elche CF. Los vigueses, el peor local de Primera División, necesitan enderezar su rumbo en casa para volver a clasificarse a una competición europea. El técnico porriñés, que no puede contar con Carl Starfelt, Marcos Alonso, Matías Vecino y Miguel Román, ha citado a un total de 24 jugadores. Williot Swedberg es la gran novedad de la lista de convocados celeste para la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS.

El extremo sueco, que se perdió el encuentro ante el Villarreal disputado en La Cerámica a causa de una sobrecarga en los gemelos, recibió el alta médica tras el entrenamiento celebrado el viernes en la Ciudad Deportiva Afouteza. Esa fue la buena noticia.

La mala es la confirmación de que no podrá contar con Carl Starfelt lo que resta de temporada. El sueco sufre una hernia discal. En las próximas semanas se evaluará su evolución tras la última infiltración epidural. En caso de que no haya mejoría se planteará una intervención quirúrgica que le podría alejar de los terrenos de juego varios meses.

Matías Vecino, con una rotura fibrilar, ha comenzado a entrenarse con el grupo. Intentará llegar al partido de Liga ante el Atlético de Madrid del próximo 9 de mayo en el Metropolitano. Miguel Román, con una fractura en el pie izquierdo, es baja lo que resta de temporada. La cuarta baja es la de Marcos Alonso, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Regresa a la convocatoria Joseph Aidoo, tras no ser citado ante el Villarreal. Por decisión técnica no entra Franco Cervi, que lleva un año sin jugar en Liga. Andrés Antañón, del Fortuna, completa la lista de convocados ante las bajas en mediocampo.

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Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Javi Rueda, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui.