David Torres 01 MAY 2026 - 11:04h.

"Se puede hacer un esfuerzo económico, es la piedra angular para la temporada próxima"

Guido Rodríguez y Ramazani: dos problemas a la vista para Carlos Corberán

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ValenciaGonzalo de los Santos llegó al Valencia CF en 2001. El centrocampista, con Albelda y Baraja en su cima, el uruguayo no pudo triunfar en Mestalla. Tenía por delante al que probablemente haya sido el mejor doble pivote de la historia del club. FIchado por 15 millones de euros, como era un buen futbolista, pasó después por equipos tan importantes como el gran Málaga europeo (de dónde vino) o el Atlético de Madrid, rival este sábado del conjunto de Mestalla. De Los Santos sigue ligado al fútbol, estuvo por ejemplo ayudando a Cavani en su llegada al Valencia CF, y, se mantiene al día del fútbol español. Es, por tanto, una fuente autorizada para hablar de Guido Rodríguez, al que conoce bien, porque ocupaba su misma posición en el campo y, por supuesto del choque entre valencianistas y rojiblancos.

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La clave ante el Atlético de Madrid: "Cambio de sistema"

Así, De Los Santos, intervino en el programa La Banda de À Punt dónde explicó que la clave del duelo de Mestalla es que el Valencia CF "tiene que salir afuera, ir a por ellos, tiene que pasar rápido la frontera de los 42 puntos. El Atlético de Madrid tiene el handicap de que juega Champions la semana que viene y para el partido de vuelta va a tener que echar manos de futbolistas que tengan pocos minutos".

Con todo, esto tiene un reverso, cree De los Santos y es que "Corberán como entrenador y los propios futbolistas no saben qué equipo va a poner Simeone. Tiene un plantel muy amplio, pero también es verdad que tiene muchas bajas y condiciones y después dará descanso a futbolistas que van a jugar la semana que viene. Eso implica puede implicar hasta un cambio de sistema o cambio de estrategia", advierte.

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Hay que fichar a Guido

En el mencionado programa, De los Santos se deshizo en elogios hacia Guido Rodríguez, por el cual el Valencia CF negocia ya su renovación. El propio Guido dijo en exclusiva en ElDesmarque que quería quedarse (vídeo superior) y Gonzalo de los Santos no duda: hay que ficharlo.

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"Conozco muy bien la posición. Guido tiene un un imán para la recuperación del balón, pero sabe correr muy bien la cancha. Yo creo que le quedan tres o cuatro años de muy buen nivel. Porque él no desgasta energía sin ton ni son. Él corre bien en el terreno de juego y eso genera libertad de sus compañeros", asegura

"Yo creo que le quedan tres o cuatro años de muy buen nivel. Porque él no desgasta energía sin ton ni son"

Para De Los Santos no hay duda: "Se puede hacer un esfuerzo económico, más de eso no te puedo decir porque tampoco sé la economía del Valencia, pero si me preguntas a nivel futbolístico, a nivel técnico táctico, creo que es una piedra angular para comenzar una temporada que se antoja fundamental el año que viene".