Guido Rodríguez y Ramazani: dos problemas a la vista para Carlos Corberán

David Torres 01 MAY 2026 - 09:19h.

Lesión de Thierry Rendall: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja con el Valencia CF

Tres futbolistas del Valencia llevan cuatro amarillas

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ValenciaDos de las estrellas del Valencia CF, que serán fundamentales en este tramo final de la temporada llegan al trascendental duelo contra el Atlético de Madrid de este día sábado en Mestalla apercibidos de sanción. En realidad son tres si se tiene en cuenta a Thierry Rendall, que la semana pasada cayó lesionado y corre el riesgo de perderse el resto de temporada. Y es que, cuando restan cinco jornadas por disputarse, cualquier lesión o incidente puede significar algo traumático para un equipo que no está salvado todavía.

Guido Rodríguez, a cartulina por partido

El caso es que, al margen de Thierry, los dos futbolistas que más preocupan al cuerpo técnico del Valencia CF y que habrá que proteger son el centrocampista Guido Rodríguez y el delantero Largie Ramazani, ambos con cuatro cartulinas amarillas.

Por un lado se trata del campeón argentino, el futbolista que mantiene al grupo desde la medular y que lleva cuatro partidos consecutivos viendo la cartulina amarilla. En abril, coincidiendo con la peor racha del equipo, el centrocampista ha sido amonestado en todos los encuentros. Especialmente dolorosa, pero necesaria, fue la que vio ante el Girona en el minuto 99 para que el partido acabara con una trascendental victoria para los locales.

Es un handicap que en el caso del argentino no puede sorprender, ya que, desde que llegó el Valencia juega con un único seis, un único pivote defensivo que es él y eso le obliga en muchas ocasiones a ser el último que meta la pierna antes de que los rivales entren en el área.

El pichichi del 2026, apercibido

Tan preocupante o más para Carlos Corberán es darse cuenta que Largie Ramazani, el delantero que ha hecho seis goles solamente en este primer tercio de 2026, es el otro futbolista en alerta amarilla. Eso sí, a diferencia de Guido, Ramazani lleva desde principios de marzo con cuatro cartulinas. A pesar de que el delantero ha estado inmerso en varias acciones polémicas como un penalti cometido por mano en Villarreal, de momento aguanta el tipo. Pero el rieso existe. El atacante belga lo juega todo con Carlos Corberán y esta situación tiene un reverso positivo que es que lleva seis goles solamente en 2026, pero también lo tiene negativo y es que además de acumular minutos suma también cuatro amarillas.

El caso es que si Guido Rodríguez o Lari Ramazan y Ona amonestados ante el Atlético de Madrid, se perderían la visita al Nuevo San Mamés en un momento crucial de la temporada.