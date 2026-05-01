Alberto Bravo 01 MAY 2026 - 12:10h.

El Celta quiere romper su pésima racha de resultados; el Elche, cerrar su permanencia en Primera

Eder Sarabia responde a Álvaro Núñez, a su posible 'traición' y al Celta: "Igual no demasiado bien"

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VigoCelta de Vigo y Elche CF abrirán los partidos dominicales de la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS. Balaídos acogerá un partido que arrancará a las 14.00 horas de ahí que buena parte del celtismo llene las gradas con sus bocadillos y empanadillas para ver si los pupilos de Claudio Giráldez son capaces de romper una pésima racha de resultados que les permita seguir vivos en la lucha por Europa. Enfrente estará un Elche CF que necesita una victoria para certificar de manera casi matemática su permanencia en Primera División. Estas son las posibles alineaciones de Celta de Vigo y Elche CF en el partido de la jornada 34 que se disputará en el estadio de Balaídos.

Posible once titular del Celta de Vigo

Claudio Giráldez cuenta con importantes bajas, especialmente en defensa. Carl Starfelt sigue entrenándose en solitario a causa de una lumbalgia que le ha hecho perderse los últimos partidos de Liga. Marcos Alonso no estará por acumulación de amarillas. Además, Matías Vecino, con una rotura fibrilar que por ahora solo le ha permitido iniciar trabajo de campo, junto a la baja hasta final de temporada de Miguel Román dejan la zona de creación con muy pocos efectivos.

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La única noticia positiva de la enfermería celeste podría ser la de Williot Swedberg. El extremo sueco se perdió el partido ante el Villarreal por una sobrecarga en los gemelos. Este pasado jueves se entrenó con el grupo por lo que recibirá el alta médica. Aunque no esté para 90 minutos sí podrá jugar ante el Elche con casi total seguridad.

El técnico porriñés deberá reconstruir su defensa. Javi Rodríguez estará escoltado por Yoel Lago y Carlos Domínguez sin descartar la presencia de Álvaro Núñez como central izquierdo. Aún así la posible presencia de Rafa Mir y André Silva en la delantera ilicitana obligará a Claudio Giráldez a meter centímetros.

En los carriles Javi Rueda aspira a entrar en el once en lugar de Sergio Carreira u Óscar Mingueza. Si el malagueño es titular el vigués o el de Santa Perpétua de Mogoda se irían al carril izquierdo. En mediocampo Ilaix Moriba parece seguro. Para darle más verticalidad al Celta Fer López, como sucedió ante el FC Barcelona, sería su acompañante.

En ataque Borja Iglesias, que fue el mejor celeste ante el Villarreal, será el 'nueve' en Balaídos. Ferran Jutglà o Pablo Durán por el lado derecho y Hugo Álvarez por el izquierdo conformarían el ataque vigués ante el Elche dejando a Iago Aspas una jornada más en el banquillo.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo estaría formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Óscar Mingueza, Ferran Jutglà, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Posible once titular del Elche CF

Eder Sarabia, técnico del cuadro ilicitano, pierde para este partido a Germán Valera por sanción. Por lesión no están Yago de Santiago, canterano celeste, y Adam Boayar. El objetivo es sumar la cuarta victoria consecutiva que les dé, casi de forma matemática, la permanencia en Primera División tras superar un largo bache de malos resultados.

Matías Dituro, que regresa a Vigo cuatro años después de jugar una temporada cedido en Balaídos Universidad Católica de Chile, estará en la portería. La defensa será para Sangaré, Affengruber y Bigas. En los carriles Tete Morente y Héctor Fort se juegan un puesto en el lado derecho. En el izquierdo Pedrosa aparece por delante de Pédrot.

Marc Aguado de 'seis' con Aleix Febas y Gonzalo Villar en los volantes conformarán el mediocampo del Elche CF en Balaídos. En ataque Rafa Mir y André Silva apuntan a formar la punta de lanza ilicitana. Álvaro Rodríguez también tiene opciones de entrar en el once.

De esta manera el posible once titular del Elche CF estaría formado por Matías Dituro, Sangaré, Affengruber, Bigas; Tete Morente o Fort, Marc Aguado, Febas, Gonzalo Villar, Pedrosa; André Silva y Rafa Mir.