Alberto Bravo Ángel Cotán Vigo, 10 ABR 2026 - 11:37h.

Los de Giráldez quieren ganar para seguir en la lucha por la Champions, los de Almada para soñar con la salvación

Nacho Vidal alaba el trabajo del equipo en la lucha por la permanencia y valora el estado del Celta: "Me representa"

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El Celta de Vigo regresa a Balaídos tras ver como el sueño europeo se ha hecho añicos en la Selva Negra. El 3-0 con el que vuelven de Friburgo les obligará a un milagro, en el que creen Claudio Giráldez, Borja Iglesias o Iago Aspas, el próximo jueves en el mismo escenario donde recibirán ese domingo al Real Oviedo. El conjunto ovetense, último clasificado, se quiere agarrar al sueño de la permanencia tras sumar siete puntos en las últimas cuatro jornadas. Estas son las alineaciones probables de Celta y Real Oviedo en la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS que se disputará este domingo en Balaidos a las 18.30 horas.

Posible once titular del Celta de Vigo

Doloridos por la derrota y cansados por un partido donde el Friburgo fue muy superior llega el Celta de Vigo al encuentro. Sin apenas tiempo para descansar, física y mentalmente, el objetivo que se marcan en el vestuario es ganar al colista para poner la primera piedra de la remontada casi imposible ante el Friburgo. Claudio Giráldez reservará piezas ya que algunos jugadores llegarán muy justos al domingo.

Andrei Radu estará escoltado por una defensa en la que las novedades pueden ser Manu Fernández, Yoel Lago o Carlos Domínguez. Carl Starfelt tiene pocas opciones de recibir el alta médica mientras que Javi Rodríguez fue sustituido en el descanso tras un golpe. En los carriles Javi Rueda y Álvaro Núñez tienen muchas opciones de ser de la partida al no haber jugado en Alemania.

Fer López y Matías Vecino podrían ser los mediocentros elegidos para dar descanso a Ilaix Moriba. No se puede descartar la presencia de Hugo Sotelo en lugar del uruguayo, que puede ofrecer un mejor rendimiento ante el Friburgo por su experiencia y físico.

En ataque Pablo Durán, Ferran Jutglà y Williot Swedberg son los favoritos. Iago Aspas, que aún no está al cien por cien, descansaría para liderar el jueves el sueño de la remontada. Borja Iglesias, que en Friburgo mostró que ha llegado con el depósito muy justo al final de temporada, también apunta a quedarse en el banquillo.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo ante el Real Oviedo estaría formado por Andrei Radu; Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Fer López, Hugo Sotelo o Vecino, Álvaro Núñez; Ferran Jutglà, Pablo Durán y Williot Swedberg.

Posible once titular del Real Oviedo

Lo que funciona, no se toca. El equipo carbayón aterrizará en Vigo con la moral por las nubes tras superar al Sevilla y aferrados al olfato de Fede Viñas para mantener vivas sus opciones de permanencia. Guillermo Almada ha recuperado efectivos en los días previos al choque liguero, aunque su apuesta inicial apunta a no variar.

En portería, Aarón Escandell tratará de dejar nuevamente a cero su arco. El guardameta azul contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por cuatro defensores en la que Nacho Vidal y Javi López actuarán en los laterales. Por su parte, el eje de la zaga está formado por Eric Bailly y Dani Calvo.

En el centro del campo, todo hace indicar que el técnico uruguayo mantendrá su apuesta por Kwasi Sibo, acompañado en el doble pivote por Fonseca. En las bandas, Ilyas Chaira aportará desequilibrio desde el sector derecho, mientras que Thiago Fernández elevará la competitividad carbayona desde el izquierdo. En el enganche, Alberto Reina volverá a ser el mejor socio del goleador Fede Viñas.

Así las cosas, este es el posible once titular del Real Oviedo: A. Escandell; N. Vidal, E. Bailly, D. Calvo y Javi L.; Kwasi Sibo, N. Fonseca, A. Reina; Ilyas Chaira, T. Fernández y Fede Viñas.