David Torres 04 ABR 2026 - 20:20h.

Gayà entra con máscara, y Thierry y Ugrinic son las novedades

La rodilla de Filip Ugrinic responde y da un paso más hacia el Celta

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ValenciaEl Valencia CF juega este domingo contra el Celta de Vigo y lo hará con diversas novedades en la convocatoria. La principal duda era si Filip Ugrinic entraba en la lista. El centrocampista suizo completó este viernes y este sábado las sesiones de entrenamiento con el Valencia CF por primera vez después de su recaída por molestias en el tendón rotuliano. Ugrinic se perdió el último partido contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán por esta dolencia y también la convocatoria con su selección, un problema que lastró durante varios meses su principio de temporada.

Después de más de una semana con entrenamientos al margen del grupo, el miércoles completó una parte de la sesión y los dos días posteriores lo hizo al completo por lo que Carlos Corberán lo ha incluido en la lista de convocados. También vuelve a la lista Thierry Rendall, baja en Sevilla y entra Gayà, que jugará con máscara.

Para el encuentro, Carlos Corberán cuenta con las bajas ya conocidas de Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby. En principio se lleva sólo a Vicent Abril del filial

Convocatoria del Valencia CF ante el Celta de Vigo

El Valencia CF se ha concentrado en su hotel para recibir al Celta.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este domingo en el choque correspondiente a la Jornada 30 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Thierry Rendall y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Vicent Abril

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby, Copete,

Descartes técnicos: No hay