David Torres 04 ABR 2026 - 14:02h.

"No hablo de jugadores que no pertenecen... que no ESTÁN en Valencia"

El Valencia CF ficha a Aliou Dieng por tres temporadas

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ValenciaEn su comparecencia previa al encuentro contra el Celta de Vigo, el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha hablado del fichaje de Aliou Dieng. Cabe recordar que el mediocentro Aliou Dieng, de 28 años e internacional absoluto con Mali pero sin experiencia en Europa, ha firmado un contrato de hasta tres campañas con el Valencia. El jugador llegará libre al club de Mestalla, que ya estudió su fichaje para el reciente mercado de invierno pero que finalmente no acometió la operación.

El técnico, poco dado a analizar futbolistas que no están aquí, ha explicado a preguntas de ElDesmarque ha dicho que "no voy a hablar de jugadores que no pertenecen... y luego ha corregido, que no están en el Valencia"

"Para mí lo que me importa son los que estamos los que estamos a día de hoy, lo que los que vamos a pelear por cada punto en juego en las nueve jornadas que tenemos por delante y esos son mi único foco, en que consigamos los que estamos un máximo rendimiento para luchar por cada punto que podemos".

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Después, al preguntarle por qué fue fichado, descartado y después fichado de nuevo, lanzó balones fuera aunque dio a entender de nuevo que está fichado. "Hay un trabajo paralelo al trabajo del entrenador que no tiene que ver con el foco que yo tengo mi foco es la plantilla actual. Mi foco es cada partido que juega el Valencia a club de fútbol en prepararlo en que el equipo lo entienda, de que el equipo lo compita, como lo tenemos que competir y me mi mentalidad está ahí. Es verdad que hay un trabajo paralelo por parte de la estructura del club que se tiene que hacer, que se tiene que ir haciendo y bueno, siempre que se me pide opinión en ese trabajo para él lo que tiene que ver con futbolistas, yo siempre la doy y mi opinión siempre la dejo en privado, pero un club tiene que tener un funcionamiento durante la temporada que es distinto a la función de un entrenador", aseguró.

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¿Quién es Aliou Dieng, segundo fichaje para la temporada?

Dieng debutó como profesional en el Djoliba de su país, el que pasó al MC Alger de Algeria para fichar en 2019 por el Al-Ahly egipcio, club en el que ha militado los últimos seis años, salvo una campaña cedido en el Al-Kholood de Arabia Saudita, y con el que ha ganado títulos nacionales y otros como la Liga de Campeones de la CAF, que ha ayudado a conquistar en cuatro ocasiones.

El de Dieng es el segundo fichaje del Valencia para la próxima campaña tras haber cerrado el del central neerlandés Justin de Haas, que recientemente estuvo en la ciudad para conocerla y para visitar las instalaciones del club de Mestalla.