Por qué Guillermo Almada no está en el regreso al trabajo del Real Oviedo

Otros ocho futbolistas también estarán ausentes en la primera sesión de la semana

Duro revés final para Santi Cazorla en el Real Oviedo: adiós al 98%

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El Real Oviedo vuelve este martes a los entrenamientos en una semana atípica, ya que no volverá a jugar hasta el próximo 5 de abril ante el Sevilla FC. También será atípica la sesión, pues el regreso estará marcado por las ausencias de Guillermo Almada y de otros ocho jugadores, que aprovecharán el parón de selecciones para realizar un viaje institucional a El Vaticano.

Así pues, la ausencia de Almada no será por motivos deportivos. Es decir, que pese a la delicada situación clasificatoria del equipo, su puesto no correo peligro. De hecho, parece improbable que se produzca una destitución incluso ante una posible derrota ante el Sevilla, pues la situación ya se torna prácticamente en irreversible.

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Además de Almada, este martes tampoco estarán los capitanes Santi Cazorla, Dani Calvo, Lucas Ahijado y Santi Colombatto, que formarán parte de la expedición del Oviedo que ha viajado este martes por la mñana a Roma para asistir el miércoles a una audiencia con el papa León XIV con motivo del centenario del club, que se celebrará este jueves.

El Real Oviedo, sin entrenador y plagado de ausencias

Además, hasta cinco jugadores del Oviedo se van con sus selecciones y estarán ausentes durante toda la semana: Hassan se va con Egipto, Kwasi Sibo con Ghana, Rahim con Níger y Fede Viñas y Nico Fonseca con Uruguay. Es decir, que la lista total de ausencias durante los entrenamientos de estos dos próximos días se elevará a ocho, pendientes también de la enfermería.

Está previsto que las sesiones de entrenamiento del martes y el miércoles las dirija Darwin Quintana, mano derecha de Guillermo Almada. La duda es si los lesionados de las últimas semanas, como Ovie Ejaria, Thiago Borbas o Leander Dendoncker, podrán trabajar algún día de la semana con el resto de sus compañeros.

Todo ello enmarcado en una situación dramática a nivel deportivo. El Oviedo es colista de la competición y sólo ha sumado 21 puntos hasta la fecha, por lo que empieza a estar virtualmente descendido. Con sólo nueve jornadas por delante para culminar la temporada, tendría que sumar cerca de 19 de los 27 puntos que restan en juego para lograr una salvación que, visita a El Vaticano mediante, se parecería bastante a un milagro.